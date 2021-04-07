Liverpool'dan 2017-2018 sezonunda Barcelona'ya transfer olan Brezilyalı futbolcu Phillippe Coutinho, Katalan ekibinde beklentileri karşılayamadı.

Barcelona'da sık sık sakatlık yaşayan ve forma şansı bulamayan yıldız futbolcunun bu durumu bir bakıma bordo mavililerin işine yaradı. Nitekim Barcelona'nın Liverpool ile yaptığı kontrat gereği 28 yaşındaki futbolcunun 100 maçta forma giymesi durumunda Katalan ekibi İngilizlere 20 milyon euro bonus ödeyecekti. Barça, sakatlık nedeniyle Coutinho'nun forma giyememesiyle Liverpool'a 20 milyon euro ödemekten kurtuldu.

Dış menisküs kısmi yırtık sakatlığı nedeniyle Aralık 2020'den beri forma giyemeyen Philippe Coutinho, Barcelona ile şu ana kadar 90 maçta yer alabildi. Brezilyalı futbolcunun en erken Mayıs 2021'de sahalara dönmesi bekleniyor.