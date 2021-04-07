Coutinho'nun sakatlığı Barcelona'ya yaradı
Liverpool'dan geldiğinden beri Barcelona'da sakatlıklar nedeniyle beklenen verimi sağlayamayan Philippe Coutinho'dan Katalan ekibine adeta piyango çıktı. Barcelona, Liverpool'la yapılan sözleşme gereği Coutinho'nun 100 maç oynaması durumunda ödeyeceği 20 milyon eurodan futbolcunun 90 karşılaşmada oynaması nedeniyle kurtuldu. Dış menisküs kısmi yırtık sakatlığı nedeniyle Aralık 2020'den beri forma giyemeyen Brezilya'nın en erken Mayıs 2021'de sahalara dönmesi bekleniyor.
Liverpool'dan 2017-2018 sezonunda Barcelona'ya transfer olan Brezilyalı futbolcu Phillippe Coutinho, Katalan ekibinde beklentileri karşılayamadı.
Barcelona'da sık sık sakatlık yaşayan ve forma şansı bulamayan yıldız futbolcunun bu durumu bir bakıma bordo mavililerin işine yaradı. Nitekim Barcelona'nın Liverpool ile yaptığı kontrat gereği 28 yaşındaki futbolcunun 100 maçta forma giymesi durumunda Katalan ekibi İngilizlere 20 milyon euro bonus ödeyecekti. Barça, sakatlık nedeniyle Coutinho'nun forma giyememesiyle Liverpool'a 20 milyon euro ödemekten kurtuldu.
Dış menisküs kısmi yırtık sakatlığı nedeniyle Aralık 2020'den beri forma giyemeyen Philippe Coutinho, Barcelona ile şu ana kadar 90 maçta yer alabildi. Brezilyalı futbolcunun en erken Mayıs 2021'de sahalara dönmesi bekleniyor.