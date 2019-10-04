Courtois’nın en kötü sezonu

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Real Madrid’in, Club Brugge’la 2- 2 berabere kaldığı maçta tribünlerin tepkisini çeken kaleci Thibaut Courtois, devre arasında oyundan alınmıştı.

Morali çok bozuk olan ve dünkü idmana da çıkmayan Courtois, kariyerinin en kötü dönemini geçiriyor. AS Gazetesi, tecrübeli kalecinin maç başına Belçika’da 0.66, Atletico Madrid’de 0.81, Chelsea’de 0.99 gol yediğini, bu ortalamanın Real’de 1.37’ye çıktığını manşet yaptı. 27 yaşındaki kalecinin, bir süre kadroya alınmayacağı konuşuluyor.