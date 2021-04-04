Altay, Ümraniye ve Bandırma karşısında üst üste yenilgi alan Giresunspor, milli ara öncesinde Samsunspor karşısında kazanarak, çok önemli bir zafer elde etmişti. Alınan bu değerli galibiyet sonrasında moralli olması beklenen Çotanaklar, İstanbulspor karşısında yokları oynadı. 90 dakika boyunca Çotanaklar adına tek akılda kalan pozisyon, 16'da Balde'nin kaleciyi çalımlayıp, boş kaleye gönderdiği top oldu. Bu pozisyonda Mehmet Yeşil, topu çizgiden çıkartırken, takımını ipten aldı. Mücadelenin geneline bakılacak olduğunda Giresunspor, seri galibiyetler aldığı dönemin aksine bambaşka bir futbol ortaya koydu.

Hâlâ liderler ama...

Hakan Keleş'in öğrencileri, birbirinden o kadar çok kopuk oynuyor ki takım savunmasındaki iletişimsizlik adeta faciaya yol açıyor. Son 5 haftada kaybedilen 11 puan da bunun en büyük göstergesi. Giresunspor, ligde halan lider, Samsunspor'un da 3 puan önünde ancak bunun tek sebebi, geçmiş haftalarda aldıkları seri galibiyetlerden başka bir şeyle açıklanamaz.