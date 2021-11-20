Costica Buceschi: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 8. hafta maçında konuk ettiği Macaristan’ın Györi Audi ETO takımına 38-22 yenilen Kastamonu Belediyespor’da antrenör Costica Buceschi, "Daha çok çalışacağız ve kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz." dedi. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Buceschi, galibiyetten dolayı rakip takımı tebrik etti.

Grupta 6 maça daha çıkacaklarını hatırlatan Buceschi, "Önümüzdeki yıl için daha çok çalışmamız, her maça savaşarak devam etmemiz gerekiyor. Her maçı kazanmak istiyoruz. Daha çok çalışacağız ve kazanmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Györi Audi ETO Antrenörü Ambros Martin ise Kastamonu Belediyespor’un son dakikaya kadar mücadele ettiğini söyledi.

Grupta yaptıkları 8 maçın tamamını kazandıklarını anlatan Martin, "8’de 8 yaparak bu yılı iyi bitirdiğimizi düşünüyorum. Umarım sezon sonunda da iyi bir şekilde bitirmeyi başarırız." ifadelerini kullandı.

AA