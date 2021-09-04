Cosmos Sports Center’da İlk Hava Atışı

Antalya Nirvana Cosmopolitan Hotel bünyesindeki Cosmos Sports Center’da oynanan ilk maçta Antalya Güneşi, Fethiye Belediyesi'ni 71-62 yenmeyi başardı.

Çalışmalarını Cosmos Sports Center’da gerçekleştiren Antalya Güneşi, maça tutuk başlarken konuk ekip Fethiye özellikle kaptığı toplarla kolay sayı buldu. İlk çeyrek 9-24 Fethiye’nin üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci çeyrekle beraber Antalya temsilcisi toparlanmaya başladı. Tam saha baskıdan çaldığı toplarla savunma kaynaklı sayılar üretti. Canberk Cevit, Mustafa Baştürk ve Desmond Washington ile skor ve bu çeyreği 21-9 devre sonucunu ise 30-33’e taşıdı.

İkinci yarının hemen başında üstünlüğü ele geçiren Antalya Güneşi son çeyreğe 54-47’yle önde giren taraf oldu. Son çeyrekte karşılık sayılarla takımlar mücadeleye devam etti ve maçı Antalya Güneşi 71-62’lik skorla kazandı.

Maçtaki skor dağılımı şöyle oluştu:

Antalya Güneşi: 71

Canberk Cevit 10 Sayı, Desmond Washington 14 sayı, Tolga Kaan Birer 12 Sayı, Yunus Çankaya 4

Mustafa Baştürk 12 Sayı, Aydın Tayfur 1 Sayı, Boracan Işık 3 Sayı, Kemal Can Aktuna 4 Sayı, Kaan Kavraal 5 Sayı, Gökhan Akkoyun 6 Sayı,

Fethiye Belediyesi: 62

Ogün Sevinç 5 Sayı, Kemal Bayraktar 2 Sayı, Arda Erdoğan 4 Sayı, Ozan Dilik 9 Sayı, Patrick Rembert 2 Sayı, Engin Kalkan 16 Sayı, Murat Erensoy 12 Sayı, A. Doğan 2 Sayı, Hidayet Civan 10 Sayı