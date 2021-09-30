Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Antalya 07 Basketbol, Galatasaray , İzmit Belediyespor ve Nesibe Aydın’ın katıldığı “Cosmos Cup” Turnuvası, Nirvana Cosmopolitan Hotel - Cosmos Sports Center’da ikinci günü tamamlandı.

Turnuvanın üçüncü maçında Antalya 07 Basketbol, çok kötü başladığı İzmit Belediyespor maçını farklı kaybetmekten kurtulamadı.

İzmit ekibi, ilk saniyesinden itibaren üstünlüğünü kabul ettirdi.

Cosmos Cup’ta oynadığı ikinci karşılaşmada ‘ı Anete Steinberga sırtladı. İlk yarıda 10 Sayı, 3 Ribaunt, 4 Asist ve 4 Top Çalma gibi harika rakamlara ulaşan Leton, sahadaki en etkili oyuncuydu. İlk çeyrek 17-14 Galatasaray lehine ikinci çeyrek 9-9 devre ise 26-23 sonuçlandı. Nesibe Aydın’da yabancı oyuncular maçı dengede tuttular. Snytsina 8, Coates 6, Nacickaite 5 sayı ürettiler.

İkinci yarıda Galatasaray çok daha etkili olmaya başladı. Tempoyu kontrol eden ve düne göre çok daha az hata yapan Efe Güven’in öğrencileri bir ara farkı 13 sayıya kadar çıkardı (45-32).

Özellikle Pelin Bilgiç, Merve Aydın ve Melis Gülcan sayı üreten isimler oldular. Özellikle top çalma üzerine buldukları sayılarla farkı bir anda açtılar. Son çeyrek öncesi skor 48-36 Galatasaray lehineydi.

Son çeyrekte Erman Okerman ve talebeleri oyunda dirençlerini sahaya yansıttılar. Sert savunma ve ardından buldukları sayılarla farkı kapatsalar da (54-49) sahadan mağlup ayrılan taraf oldular.

Böylece turnuvada Galatasaray 2. galibiyetine ulaşırken Nesibe Aydın yarın İzmit Belediyesi ile turnuva ikinciliği maçına çıkacak.