Coşkun Demirbakan: Taktik üstünlüğe göre inisiyatifi aldık

TFF 1. Lig’de 11. haftanın açılış maçında Eskişehirspor, deplasmanda Adana Demirspor’u 3-2 yendi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, bugün iki iyi takımın karşılaştığını belirterek, "Kırılma anları vardı. Oralarda biz taktik üstünlüğe göre oyunun inisiyatifini aldık." diye konuştu.

Takımdaki görevine sezon başında başlamadığını dile getiren Demirbakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah önümüzdeki haftalarda daha iyi neticeler alırız. Elimizden geleni yaptık. Burada bir parantez, duyarlı davranan bizim taraftarlarımız kendi aralarında 70 bin lira prim topladı. O primi yalnız futbolculara da değil bütün personelimize dağıttık, karınca kararınca. Şimdi zor günlerden geçiyoruz, inşallah taraftarların duyarlılığına, hali vakti yerinde olan başkaları da katılır. Eskişehirspor Kulübüne de layık bir yönetim gelir inşallah, biz onu bekliyoruz."