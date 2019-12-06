Coşkun Demirbakan: Kazanmak her zaman başarmak değil

TFF 1. Lig’in 14. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor’u 3-1 yenen Eskişehirspor’un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, kazanmanın her zaman başarmak anlamına gelmediğini söyledi.

06 Aralık 2019, Cuma 23:51
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Coşkun Demirbakan: Kazanmak her zaman başarmak değil

TFF 1. Lig’in 14. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor’u 3-1 yenen Eskişehirspor’un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, kazanmanın her zaman başarmak anlamına gelmediğini söyledi. Demirbakan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldiği 2,5 ay içinde iki kongre yaşadığını dile getirdi.

Ellerinden geldiğince çalıştıklarına değinen Demirbakan, "Bugün kazandık ancak kazanmak her zaman başarmak değil. Bizim 20 engelimiz daha var. Şu anda takım, her maç üstüne koyarak gidiyor. Bugün geçen maçtan daha iyiydik. Taraftara ve yönetime teşekkür ediyorum. Daha iyi olacağız." diye konuştu.

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