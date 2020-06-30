Coşkun Demirbakan, Friday Eze’ye yüklendi: Sen bu kulübe borçlusun!

TFF 1. Lig’in 31. haftasında konuk ettiği Altınordu ile golsüz berabere kalan Adanaspor’da teknik direktör Coşkun Demirbakan, oyuncusu Emeka Friday Eze’yi sert bir dille eleştirdi. Demirbakan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, berabere kaldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Oyuncularda psikolojik olarak baskı olduğunu dile getiren Demirbakan, "Psikolojik faktörlerden dolayı futbolcular biraz kendilerini sıkıyorlar. İlk devredeki oyunu futbolcuların gelecek kaygısı ve puan cetvelinin baskısına bağlıyorum. Sahaya çıktık, hatalar yaptık. Rakibimiz ilk devreyi oyun olarak bizden iyi bitirdi. İkinci yarı toparladık. Üstünlüğü ele aldık, pozisyon da bulduk ama olmadı. Rakibimiz de maçın sonlarına doğru 1-2 pozisyon buldu ve maç bitti." diye konuştu.

Demirbakan, oyuncusu Eze’ye yönelik sert ifadeler kullanarak, şunları söyledi:

"İleri uçtaki Eze yetersiz. Büyüt umutlarla transfer edilmiş, sezon başı kolay maçlarda kendini göstermiş ama kapasite olarak çok düşük bir futbolcu. Bolu’da gol kaçırdı, maç 2-0 olacaktı. Giresunspor maçında pozisyonuna dönmedi, onun bölgesinden gol yedik. Geçen hafta Bursaspor maçında iki pozisyonda kale boştu, atamadı. Koskoca Adanaspor Kulübüne olmuyor bu tip futbolcular. Adanaspor onun oynadığı en büyük kulüp, kendisinin haberi yok. Bütün herkesin kaderiyle oynadı. Konuşmamı ona ayırdım. Çünkü Adanaspor’un burada olmasının sebebidir bana göre. Para istiyor. Ne parası? Senin ceza ödemen lazım. Sen bu kulübe borçlusun."



