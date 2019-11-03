TFF 1. Lig’in 10’uncu haftasında konuk ettiği Osmanlıspor’u 3-2 yenen Eskişehirspor’un teknik direktörü Coşkun Demirbakan, daha önceki maçlarda dramatik mağlubiyetler aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirbakan, attığı bir tweet sonrası Eskişehirspor seyircisinin duyarlılık gösterdiğini belirterek, "Bundan önceki maçlarda dramatik mağlubiyetler aldık. Skor olarak rakipler üstün olmasına rağmen bundan önce oynadığımız oyunlarda da kazanabilirdik. İzliyorsunuz nasıl kaybettiğimizi. Bir tweet atmıştım. Taraftarlarımız duyarlılığını gösterdi. Biliyorsunuz şu anda kulüp yönetimsiz. Yönetim istifa etti. Zor şartlarda maça çıktık. Emniyet Müdürümüz Engin Dinç’e de teşekkür ederim. Çok destek oldu bu süreçte. Bundan sonra da destek olacağını söyledi. Gerçekleşecek olan kongrede de inşallah Eskişehirspor’a yakışır bir yönetim teşekkül eder ve bu süreci kazasız bir şekilde atlatırız." ifadelerini kullandı.