Coşkun Demirbakan: Bir anlık gafletimiz bize pahalıya mal oldu

TFF 1. Lig’in 15. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, İstanbulspor karşısında iyi bir performans sergilediklerini aktardı.

"Bir anlık gafletimiz bize pahalıya mal oldu." ifadesini kullanan Demirbakan, "Hata yaptık, rakip de bunu gole çevirdi. Maçta üstün olduğumuz bölümler daha çoktu. Oyun insiyatifi de bizdeydi. İnşallah sonraki maçlarda aynı hatayı yapmayız. Fazla puan kaybına tahammülümüz yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Teknik ve taktik olarak iyiyiz. Oyuncular, bugüne kadar zor şartlarda özveriyle çalıştılar. Futbolcularıma da teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Demirbakan, takımdan ayrılan ve ayrılması gündemde olan oyuncularla ilgili bir soru üzerine, "Hepsinin kaybı bizim için zafiyet doğurur ama vazgeçmek yok. Sonuna kadar ligde kalmaya çalışacağız. Bunu başaracağımıza inanıyorum. En az 10 galibiyet alacak gücümüz var. Jesse Sekidika, Türkiye’nin gündeminde. Bizim ve onun için hayırlısı olsun. Hedefimiz kümede kalmak. Taraftarımız ve camiamıza inanıyoruz. Onlar bizim itici gücümüz." yanıtını verdi.