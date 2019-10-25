Coşkulu başladı hüzünlü bitti

Trabzonsporlu taraftarlar, Krasnodar karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakmadı.

Bordo-Mavili futbolseverler, Medical Park Stadı tribünlerinin tamamına yakınını doldururken, karşılaşma öncesi de sahaya ısınmaya çıkan futbolculara alkışlarla moral verdi.

Bordo- Mavililer, 90 dakika boyunca bir an olsun susmazken, Fırtına’ya itici güç olmaya çalıştı. Trabzonsporlu taraftarlar, 1-0’lık mağlubiyetin ardından ise stattan üzgün ayrıldı. Az sayıda Krasnodar taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yer aldı.