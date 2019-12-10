Çorumspor - Samsunspor maçında ilginç olay! Halatlarla tribüne
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Yeni Çorumspor - Samsunspor maçında biletleri olduğu halde stada alınmadıklarını öne süren bazı taraftarların sarkıtılan halata tırmanıp, tribüne giriş yaptığı ortaya çıktı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 16. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Yeni Çorumspor, güçlü rakibi Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.
Olaylı maçta taraftarlardan bazıları halatla tribüne tırmanmış. müsabaka öncesi stadyum dışında çıkan ve polisin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda, biletleri olduğu halde stada alınmadıklarını öne süren Samsunsporlu bazı taraftarların sarkıtılan halata tırmanıp tribüne giriş yaptığı ortaya çıktı.
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