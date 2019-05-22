12 yaş genel kategoride 2 puan fark ile zirvede bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi, Başkent SK karşısında 4-0 galibiyet elde ederek şampiyonluğa çok yaklaştı. 1. masada rakibi Bora Yarar’ı mağlup etmeyi başaran Adar Tarhan takımına galibiyeti getiren puanı almayı başardı. Kadınlar kategorisinde baktığımızda ise tüm maçlar 2 – 0 biterken tam puana sahip Ordu Büyükşehir Belediye SK liderliğini devam ettiriyor.

18 yaş genel kategoride ise ilk 3 masada favori takımlar zorlanmadan maçlarını kazanırken, tam puana sahip Köroğlu Satranç SK şampiyonluğa oldukça yakın gözüküyor. Kadınlara baktığımızda ise yine tüm maçlar 2-0’lık skorla ile sona ererken tam puana sahip Çanakkale Doruk SK ile 9 puanlı Apaydın Satranç SK ve Pendik Satranç SK son iki maçta şampiyonluk için sahaya çıkacaklar.



