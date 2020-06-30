Çorum stadına kavuşuyor

Normalleşme süreci ile birlikte yatırımlarına hız veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, Amasya, Sinop ve Çankırı’dan sonra Çorum’a yapılacak 69 milyon TL’lik yatırım protokolünü imzalandı. Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu ve Oğuzhan Kaya ile il ve ilçe belediye başkanlarını kabul etti.

Bakan Kasapoğlu, protokol kapsamında Çorum’a yapılacak yatırımı şu sözlerle açıkladı: “Çorum Stadı’nı bu protokol ile birlikte devir alacağız ve tamamlama çalışmalarını da bakanlığımız yapacak. Çorum merkezimizde yer alan spor salonu ve çerçevesindeki tamamlama çalışmalarını aynı şekilde bakanlık olarak devir alacağız, en kısa sürede de hizmete kavuşturacağız” dedi. Çorum’a amatör branşlar için de yatırımlar gerçekleşecek. Buna göre Çorum’a 3 adet yarı olimpik havuz, güreşeğitim merkezi, 10 bin pota proje kapsamında da 100 tane pota inşa edilecek. Bakanlık daha önce de, Amasya, Sinop ve Çankırı olmak üzere 3 kente toplam 105 milyon liralık yatırım protokolü imzalamıştı