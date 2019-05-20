Çorum, Satranç Olimpiyatı’na ev sahipliği yapacak

Dünya Satranç Federasyonu’nun (FIDE) ve dünya satrancının en önemli organizasyonları arasında yer alan Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı’nın iş birliği protokolü Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay ile Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından imzalandı. İmza törenine Çorum Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü, TSF Asbaşkanı Fatih Maden ve İl Temsilcisi Hasan Özer Gökmen de katıldı.

“ÇORUM, BİR SPOR KENTİ OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR”

Çorum’da uzun yıllardır ulusal şampiyona düzenlediklerini ve en iyi şekilde ağırlandıklarını dile getiren TSF Başkanı Gülkız Tulay, “Medeniyetin başkenti Çorum, tarihi, doğası ve turizm değeri ile dünyanın en önemli şehirleri arasında. Çorum aynı zamanda spora ve sporcuya büyük önem veriyor. Bir spor kenti olma yolunda ise emin adımlarla ilerliyor. Uzun yıllardır Çorum’da başarılı şampiyonalar gerçekleştiriyoruz. Satranç camiası olarak Çorum’u elimizden geldiğince Türkiye’de tanıttık. 40 ülkenin ve 300’ü aşkın sporcunun katılımını beklediğimiz, Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı ile de Çorum’u dünya satranç camiasına tanıtacağız” ifadelerini kullandı.

“UZUN YILLARCA ANLATILACAK BİR OLİMPİYATA İMZA ATACAĞIZ”

Çorum’da spora önem verdiklerini dile getiren Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz günden itibaren Çorum’u bir spor kenti yapmak için harekete geçtik. Geride bıraktığımız bir hafta boyunca yüzlerce çocuğumuzu aileleri ile beraber sporda buluşturduk. TSF ile de çok önemli bir iş birliğine imza atıyoruz. Çorum dünyanın merkezi, kardeşliğin, barışın kenti. Dünyanın merkezinde, dünya çocuklarını ağırlamak bizim için çok anlamlı. Çorum’un barışın kardeşliğin kenti olduğunu tekrar dünyaya göstereceğiz. Uzun yıllarca anlatılacak bir olimpiyata imza atacağız.”