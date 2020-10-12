Çorum Futbol Kulübü'nde 3 koronavirüs vakası

Çorum Futbol Kulübü'nde 1 futbolcu ve 2 kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

12 Ekim 2020, Pazartesi 18:35 Son Güncelleme:
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Çorum Futbol Kulübü'nde 3 koronavirüs vakası

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Çorum Futbol Kulübü'nde 1 futbolcu ve 2 kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ile idari ve destek kadrolarında çalışan personele dün PCR testi uygulandığı belirtildi.

Bir futbolcu ve 2 kulüp personelinin test sonuçlarının pozitif çıktığının aktarıldığı açıklamada, "Testi pozitif çıkan oyuncumuz ve personelimiz, ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

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