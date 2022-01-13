TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda Play-Off hedefini yakalamayı isteyen Bodrumspor, kadrosunu Çorum FK'dan orta saha oyuncusu Seçkin Getbay'la güçlendirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Sezonun ilk devresinde Çorum FK forması giyen orta saha oyuncusu Seçkin Getbay ile sözleşme imzaladık. Seçkin Getbay’a Bodrumspor forması altında başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

33 yaşındaki orta saha oyuncusu Seçkin, kariyerinde daha önce Hacettepe, Giresunspor, Fethiyespor, Göztepe , Yeni Malatyaspor, Ünyespor, Gaziosmanpaşa, Aydınspor 19223, Sarıyer, Niğde Anadolu FK, Keçiörengücü ve Uşakspor'da görev yaptı.