Çorum FK-Bayburt Özel İdare Spor maç sonucu: 0-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 27. hafta mücadelesinde Çorum FK, sahasında misafir ettiği Bayburt Özel İdare Spor’a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Abdullah Volkan Aydın xx, Fatih Karatağ xx, Arif Dilmen xx
Çorum FK: Hasan Hüseyin x (M. Eren dk. 52 xx), Mertcan x, Hakkı Can x (V. Okumak dk. 20 xx), Sefa Akın xx, Serkan xxx, Aykut xxx, Atakan xx (Recep dk. 73), Murat xxx, Mahsun xxx, Burak xx, Mehmet Akyüz xx
Bayburt Özel İdare Spor: Zülküf xxx, Uğur xxx, Ömer xxx, Ali Fırat xxx, Gökhan xxx, Yunus Emre xxx (Ö. Faruk dk. 86 ?), Onur xx (Selim dk. 80 ?), Sefa xxx, Tayyib Kanarya xxx (Cumhur dk. 90 ?), İlker xxx (Mehmet dk. 86 ?), Emre xxx (Gökdeniz dk. 77 x)
Gol: Tayyib Kanarya (dk. 45+1) (Bayburt Özel İdare Spor)
Sarı Kartlar: Murat, Hakkı Can, Recep (Çorum FK), Zülküf (Bayburt Özel İdare Spor)