Çorum FK-Adıyaman FK maç sonucu: 3-0

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 18. haftasında Çorum Futbol Kulübü, sahasında Adıyaman Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.
Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi xxx, Burak Celep xxx, İlke Akman xxx
Çorum FK: Hasan Hüseyin xxx, Serkan xx, Salih Zafer xxx, Emre xxx, İsmet xx (Berkay dk. 84 ?), Hasan xxx, Murat xx (Muhsin dk. 84 ?), Seçgin xx (Umut dk. 62 x), Burak xx (Batuhan dk. 77 x), Mehmet Gürkan xxx, Halil İbrahim xx (Kürşat dk. 84 ?)
Adıyaman FK: Özal xxx, Emin xx, Evren xxx, Mustafa xx, Osman xx, Osman xx, Doğan Can xx (Göktan dk. 80 ?), Oğuzhan xx (Seydi dk. 80 ?), Ogün xxx (Kerem dk. 80 ?), Umut xx (Muhammet dk. 46 x), Cengizhan xx (Abdulkadir dk. 65 x)
Goller: Seçkin (dk. 28 pen.), Umut (dk. 65), Mehmet Gürkan (dk. 77) (Çorum FK)
Kırmızı kart: Emin (dk. 67) (Adıyaman FK)
Sarı kartlar: Özal, Oğuzhan, Muhammet (Adıyamanspor), Seçkin (Çorum FK)