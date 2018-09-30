Çorum Belediyespor - Turgutluspor maç sonucu: 2-1

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Çorum Belediyespor sahasında Turgutluspor’u 2-1 mağlup etti.

9'uncu dakikada Çorum Belediye atağında, sağdan Ertuğrul ortaladı, kale alanı içerisinde Yakup topa dokunamadı.

16'ncı dakikada soldan gelişen Çorum Belediye atağında Ferdi’nin pasında Eşref soldan bindirdi. Bu oyuncunun çizgiye inerek yaptığı ortada kaleciyi aşan topa Yakup kale alanı içerisinde zor pozisyonda kafayı vurdu, top auta gitti.

32'nci dakikada Çorum Belediye golü buldu. Yakup Alkan ceza sahasının sağ köşesinden sert vurdu, kaleci topu elinden kaçırdı: 1-0.

44’üncü dakikada Turgutluspor golü buldu. Soldan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortada savunma bir türlü tehlikeyi uzaklaştıramadı. Kale alanı çizgisi üzerinde topu önünde bulan Fatih Çakır sert bir vuruşla ağları sarstı: 1-1.

45’inci dakikada Kerem orta sahadan atılan pasta topla buluştu, önü boş olmasına rağmen ceza sahasına girer girmez şut atmayı tercih etti, top kaleci Cihan’da kaldı.

48’inci dakikada sağdan ani gelişen Çorum Belediye atağında Ertuğrul’un pasında topla buluşan Yakup ceza yayından mükemmel bir plase vuruş yaptı ve topu filelere gönderdi: 2-1.

58’inci dakikada Turgutluspor atağında Fatih Çakır soldan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Onurcan’dan dönen topu kale alanı içerisinde Güner tamamladı, Onurcan kurtardı. Güner bir kez daha vurdu, yine kaleci Onurcan gole izin vermedi. Dönen topu üçüncü kez Güner tamamladı ancak meşin yuvarlak farklı şekilde üstten dışarı çıktı.

74’üncü dakikada orta alandan savunmanın arkasına sarkan Kerem ceza sahasına girer girmez plase bir vuruşla topu ağlara yolladı ancak hakem ofsayt gerekçesiyle golü vermedi.

90’ıncı dakikada Melih çalımlarla ceza sahasına girdi, penaltı noktasından vuruşunda top kaleci Onurcan’da kaldı.

Maç Çorum Belediyespor’un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Maç sonrası açıklama yapan Çorum Belediyespor'un yeni teknik direktörü Mehmet Aurelio, “Maçı kazanmamız çok güzel oldu. Takımım güzel mücadele verdi. Taraftar çok güzeldi, Turgutluspor güçlü bir takım. Biz güzel oynadık, futbolcularım da iyi bir mücadele verdi. Çok teşekkür ederim" dedi.

STAT: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu

HAKEMLER: Sinan Özcan, Kerem Kalkan, İsmail Ertunç

ÇORUM BELEDİYESPOR: Onurcan (xx), Ertuğrul (x), Eşref (x), Akın (x), Mümin (xx), Oğuzhan (xx), Kerem (xx) (Dk. 79 Mikail x), N. Emirhan (x) (Dk. 64 Fatih xx), Yakup (xx), Emrah (x) (Dk. 46 F. Eren xx), Ferdi (xx)

TURGUTLUSPOR: Cihan (x), Mustafa (x), Kadir (x) (Dk. 66 Çağrı xx), Tugay (x) (Dk. 63 Yusuf x), Fatih Çakır (xx), Fatih Arat (x) (Dk. 72 Melih x), Gökhan (x), Güner (x), Tayfun (xx), Zihni (x) Necmi (x)

GOLLER: Dk. 32 - Dk. 48 Yakup (Çorum Belediye) - Dk. 44 Fatih Çakır (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: N. Emirhan, Kerem, F. Eren, Onurcan (Çorum Belediye) - Kadir, Tayfun, Yusuf (Turgutluspor)