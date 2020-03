Corona Virüsüne Karşı Bağışıklığımızı Destekleyen Besinler

Virüslere karşı etkili bir mekanizma olan bağışıklık sistemini güçlendirmek için yeterli ve dengeli bir beslenme programı çok önemlidir. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek besinleri aşağıda bulabilirsiniz.

1. Probiyotik ve Prebiyotik

Probiyotik bakteriler bağışıklık sisteminin en önemli parçalarından biridir. Sağlıklı bağırsaklar sağlıklı günler demektir. Bağırsakların ikinci beyin olarak adlandırılmasının bir sebebi vardır. Son çalışmalara baktığımızda biliyoruz ki bağırsaklarımızda yaşayan bu iyi bakteriler bizi birçok kronik hastalığına karşı korur, uyku düzenimizi etkiler, vücut ağırlığımızı korumamıza yardımcı olur, enerjik hissetmemizi sağlar ve depresyon riskini azaltır. Probiyotik takviyesi kullanılması çok faydalıdır ve en az 6 ay boyunca kullanılmalıdır. 6 aydan sonra farklı probiyotiklerle çeşitlendirilerek de kullanmaya devam edilmelidir. Düzenli probiyotik kullanımı ile vücudunuzdaki farkı 3 ayda fark etmeye başlayacaksınız.

Sadece Probiyotik takviyesi almak yeterli değildir, probitotik bakterileri beslemek de gerekir. Bağırsakta sindirilemeyen lifler probiyotikler tarafından tüketilir ve buna prebiyotik denir. Probiyotiklerin besini prebiyotikler için yeterli ve dengeli bir diyet, sağlıklı karbonhidrat tüketmek çok önemlidir. Yoğurt, kefir ve probiyotik yoğurtlarla, kambuçya ve pancar kvass prebiyotik bakımından oldukça zengin olduğu için düzenli tüketilmesini önerilir. Yoğurdunuzu evde mayalamak, mayalarken içerisine probiyotik katarak kendi probiyotik yoğurdunuzu yapabilir, yulaf ve muz ile tüketerek probiyotik ve prebiyotiğinizi bir arada alabilirsiniz.

2. Selenyum

Temel minerallerden olan selenyum insan sağlığı ve beslenmesi için büyük öneme sahiptir. Günlük alınması gereken selenyum miktarı 90 μg/gün şeklindedir ancak vücuttaki emilimi farklılık gösterebilir. Protein içeriği zengin besinler genelde selenyum açısından zengindir. Kırmızı et, balık, deniz ürünler, sakatatlar, beyaz et, süt ürünler, tahıllar, meyve ve sebzeler, kuruyemişler, mantar, susam, sarımsak, soğan, yumurta doğru tercih olacaktır. Tahıllı salata tüketimi, ara öğünlerde tüketilen kuruyemiş ve meyve günlük selenyum ihtiyacınızı karşılamanızı sağlar. Kuru baklagil eklenmiş yeşil salatanıza, portakal ve sosuna susam ekleyerek de selenyum açısından zengin bir öğün tüketmiş olursunuz.

3. Çinko

Çinko, doğal ve kazanılmış bağışıklık sistemi üzerinde oldukça etkili bir mineraldir. Yetersiz beslenme çinko yetersizliğine sebep olur. Yeterli ve dengeli bir diyette çinko yetersizliği görülmemektedir. Eksikliğinde enfeksiyon artışı kolaylaşır. Çinko yara iyileşmesinde de etkilidir. Kabuklu deniz ürünleri, kümes hayvanları, et, süt ürünleri, kuru yemişler, kuru baklagiller, susamda doğal olarak bulunur ve bazı paketli gıdalara eklenir. Ara öğününüzde 1 su bardağı süt ve 1 avuç çiğ kuruyemiş ile çinko ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

4. Kalsiyum ve Protein

Kalsiyum ve protein açısından zengin besinler tüketmek enfeksiyon ile savaşta önemlidir. Kuruyemişler, yeşil yapraklı sebzeler ile beraber yumurta, süt ürünleri ve kuru baklagil tüketmek et ürünlerine yer vermek doğru olacaktır. Kalsiyum sadece süt ürünlerinde bulunmaz. Yeterli alımı sağlamak için süt ürünlerinin yanında çiğ kuru yemiş, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve yumurta tüketilmelidir. Düzenli olarak koyu yeşil yapraklı sebze tüketiyor, kuru yemişleri atlamıyorsanız eksikliği görülmeyecektir. Süt ürünleri hem kalsiyum hem protein kaynağı olduğu için sıklıkla tercih edilse de aslında bitkisel protein ile desteklemekte fayda vardır.

5. C vitamini

C vitamini antioksidan özelliği sayesinde vücudun bağışıklık sistemine destek olur. Yeşil sebzeler, sebzeleri çiğ tüketmek günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılayacaktır. C vitamini çok hassas bir vitamindir. Isıdan, ışıktan ve darbeden etkilenir. Bu yüzden çayınıza limon sıkmak size C vitamini desteği sağlamaz. Çiğ sebze ve meyve tüketirken en az şekilde doğrama işlemi ile gerçekleştirmek gerekir.

6. Omega-3

Omega-3 bağışıklık sistemini destekleyen, enfeksiyon önleyen en önemli yağ asitlerinden biridir. Günlük olarak omega-3 takviyesi almak bağışıklık sistemini güçlendirir. Ülkemizde kolay bulunan hamsi ve sardalya, sert kabuklu kuruyemişler, yeşil yapraklı sebzeler günlük olarak tercih edilebilir. Okyanus gibi derin sularda yetişen balıklarda omega-3 ciddi anlamda yüksektir. Ancak ülkemizde çiftlik somonu yetiştiğinden ve okyanus suyu soğukluğu sağlanmadığından aslında omega-3 alımımız yeterli olmaz ve faydasını göremeyiz. Omega-3 aynı zamanda semiz otu, ceviz, ıspanak, keten tohumu, chia tohumu ve lahana da bulunur.

kaynak: formassist.net

kaynak linki: https://formassist.net/blogs/blog/viruslere-karsi-bagisikligimizi-destekleyen-besinler