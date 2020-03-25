İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Soylu sürekli gündeme gelen ve sosyal medyada sıkça konuşulan sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak "Vatandaş kendi olağanüstü halini ilan ederse daha üst bir tedbir almaya şimdilik gerek olmayabilir" açıklamasını yaptı.

Soylu ayrıca "Son bir haftada sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 410 kişi gözaltına alındı. Şu anda Türkiye’de olduğu andan itibaren bizim provakatif hesapları tespit edememe gibi bir şansımız yok. Şu ana kadar ortaya koyduğumuz tüm tedbirlere vatandaşımız en üst düzeyde uyuyor. Bu bizim için oldukça iyi bir nokta. Şehirler arası yolcu otobüslerinde yolcu sayısı yüzde 83 düştü. Şehir içi trafik yoğunluğunda 15 büyükşehirde düşüş yüzde 65" dedi.