Corona virüsün sporcular üzerindeki etkisi

Sporcuların sağlıklı verilere sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Esin Şenol, "Hastalığı hafif ve belirtisiz geçirmeleri muhtemel" dedi.

1.Dünyada COVİD-19 ‘dan etkilenen bir çok sporcu var. Sporcuların bu süreci atlatması diğer insanlara göre daha mı kolay?

Sporcular genel olarak iyi ve sağlıklı verilere sahiptir. Yaş aralıkları da genç gruplar olarak adlandırdığımız 20-45 yaş arasıdır. Bu iki nedenden ötürü hastalığı hafif veya belirtisiz geçirmeleri bekleniyor. Hafif veya belirtisiz geçirenlerde ölüm hiç yok. Ayrıca COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılmaları gerekse bile yoğun bakım ünitesine yatış gerektiren veya makine ile solunuma bağlanmaları gereken süreçler gözlenmiyor.

2.Bu virüsü kapıp tekrar iyileşen sporcuların performansında bir düşüş olması beklenir mi?

Bu virüsü kapan kişiler belirtisiz veya hafif beliretili olsalar bile, çekilen akciğer fim ve tomografilerinde, akciğer tutulumu bulunuyor. Ancak daha ileri akciğer hasarına dönüşerek, makine ile solunum gerekmeyenlerde, kalıcı hasar hiç beklenmiyor. Hatta sporcuların hastalık belirtileri düzeldikten 72 saat sonra, kendilerini ve enerji düzeylerini iyi hissettiklerinde, hafif düzeyli bir antrenmana izolasyon sürecinde de başlayabilecekleri belirtiliyor. Özetle, performanslarında bir düşüş olması beklenmiyor.

3. Virüsü atlatıp iyileşen sporcular ne kadar sonra antrenmana hazır hale gelebilir?

Evde izole iken, belirtiler düzeldikten 72 saat sonra, ev içinde hafif düzeyli bir antreman başlanabilir. Evde izolasyon dediğimiz 7 günlük izolasyon süreci bitiminde, kişisel koç ile denetimli bir şekilde güç ve kondisyon antrenmanlarına başlayabilir.



