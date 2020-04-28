Uzun yıllardır Kanal 7 ekranlarında haber sunan spiker Hülya Seloni, corona virüsü hastalığını yendiğini açıkladı. Bu açıklama üzerine internet kullanıcıları internette ‘Hülya Seloni kimdir?' aramasını yapmaya başladı. Detaylar haberimizde…

HÜLYA YÜREKLİ SELONİ KİMDİR?

Yaklaşık yedi yıldır Kanal 7 ekranlarında haber sunan Hülya Seloni, evli ve bir çocuk annesidir. 1996 yılında mesleğe başlayan Hülya Seloni, kariyerinde Kanal D, NTV, HaberTürk gibi kanallarda çalışmıştır. Ailecek corona virüsü ile mücadele ettiğini açıklayan Hülya Seloni, 7 yıldır da Kanal 7'nin ekran yüzlerinden biridir.

HÜLYA SELONİ'NİN CORONA VİRÜSÜ AÇIKLAMASI

"Sevgili dostlarım sizlerin de merak ettiği üzere bir süredir ekranlarda yokum. Maalesef ailece korona olduk. Ben 12 Nisan'da semptomlarım başlayan Covid-19 tedavimi tamamlayarak dün hastaneden taburcu oldum, eşim ve Alara hastalık sürecini evde tedavi ile geçirdiler. Hepimiz çok şükür iyiyiz dinlenmedeyiz.

Amerikan Hastanesi'nde başlayan tedavi sürecimin yetersiz kalması sebebiyle çok zor zamanımda imdadIma koşan, beni kucaklayan, kendi hastanesine alıp hemen yeni bir tedavi süreci başlatarak iyileşmeme büyük katkı sağlayan, büyük özveriyle, sevgiyle çalışan, başarılı doktorlarımızdan, hakkını ödeyemeyeceğim, benim sağlık kahramanım, sevgili arkadaşım Enfeksiyon Hastalıkları Uz. Dr. Gülhan Eren basta olmak üzere İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tüm kıymetli sağlık çalışanlarına, Alara'mın biricik doktoru, bizi hiç yalnız bırakmadı, engin bilgi ve tecrübeleriyle destek oldu Prof. Dr. Bektaş Sırrı, yine tecrübeli doktorlarımızdan önerileriyle destek veren sevgili arkadaşım Prof. Dr. Teoman Dal, Kanal 7'nin değerli büyüklerime, yönetici ve çalışma arkadaşlarıma

Amerika'dan her gün bana moral vermeye çalışan kız kardeşime, hastaneye yiyecek giyecek getirip her gün yanımda hissettiren erkek kardeşim ve değerli eşine, evimin kapısına yemek bırakan kıymetli kayınvalideme, sevgili eltime, çok çok değerli dostlarıma, dostluk mesajlarıyla güç veren, dualarını, desteğini esirgemeyen, arayan soran merak eden, kötü gününüzde yanımızda olduğunu hissettiren herkese en kalbi duygularımla sonsuz teşekkürler ediyorum ailem adına.

Bu arada Sağlık Bakanlığı'nın da süreci en güzel şekilde yönettiğine bizzat tanık oldum ve Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'yı kutlar, sonsuz teşekkur ve saygılarımı sunarım.

Şunu bir kez daha anladık ki 'sağlık' her şey ve yaşam çok değerli. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum büyüklerime hürmetlerimi sunuyorum. Hastalarımıza acil şifalar, sizlere hayırlı Ramazanlar diliyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere. Sağlıkla mutlulukla kalın"





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