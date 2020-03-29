İspanya La Liga ekibi Valencia’da 25 kişinin testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Radio Marca'ya göre bu 25 kişiden 10'u futbolcu, 15'i teknik ekip ve idari kadrodan… Şu ana kadar sadece Mangala, Garay ve Gaya corona virüse yakalandıklarını açıkladı.

Valencia'nın Atalanta ile oynadığı maçların salgını hızlandırdığı tahmin ediliyor. Prof. Dr. Fabiano Di Marco, “Koronavirüsün ilk görüldüğü Bergamo'dan çok sayıda Atalanta taraftarı otobüslerle, trenlerle Milano'daki maça gitti. Bu biyolojik bir bomba etkisi yarattı ve virüs hızla yayıldı” ifadelerini kullanmıştı.



