Son dakika haberi: Corona virüsü (Covid-19) salgını etkisini her geçen gün etkisini göstermeye devam ederken belirtileri ile ilgili uzmanlar her gün farklı platformlardan bilgiler vermeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son durum bilgilerini dün açıkladı ve vaka sayısının 947, kayıp sayısının ise 21 olduğunu duyurdu. Bu haberin ardından corona virüsü belirtileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Corona virüsü testi nasıl yapılır? Corona virüsü aşısı bulundu mu? Corona virüsü belirtileri neler, nasıl bulaşır? soruları ise yanıt arıyor.

Corona virüsü testi nasıl yapılır?

koronaonlem.saglik.gov.tr adresli sitede yöneltilen sorulara göre verilen cevaplar değerlendiriliyor ve “Beyan ettiğiniz bilgiler doğrultusunda koronavirüs ile karşılaşmış olma ihtimaliniz düşüktür” ya da “Beyan ettiğiniz bilgiler doğrultusunda sağlık durumunuzun yakından değerlendirilmesi için lütfen maskenizi takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz” uyarısında bulunuluyor.

Online corona virüsü testinde sorulan sorular şöyle:

SORU: Son 14 gün içinde en uzun bulunduğunuz şehir

SORU: Sağlık sektöründe çalışan birisi misiniz? (doktor, hemşire, sağlık teknisyeni vb.):

1- Evet 2- Hayır

SORU: Hastalıklardan sizde olan varsa işaretleyiniz

1- Kronik akciğer hastalığı

2- Diyabet (şeker) hastalığı

3- Yüksek tansiyon (hipertansiyon)

4- Kronik karaciğer hastalığı

5- Kronik böbrek hastalığı

6- Kronik kalp rahatsızlığı

7- Genetik rahatsızlık

8- Düzenli romatizma ilacı veya ağrı kesici alıyorum

9- Kan kanseri (hematolojik kanser)

10- Diğer kanser türleri (solid kanser)

11- Kemoterapi görüyorum

12- Bağışıklık sistemi bozukluğu

13- Kortizon tedavisi alıyorum

SORU: Son 14 gün içerisinde seyahat ettiğiniz ülke varsa listeden seçiniz. (Birden fazla seçebilirsiniz, yok ise lütfen boş bırakınız)

SORU: Son 14 gün içerisinde herhangi bir sağlık merkezinde bulundunuz mu?

1- Evet 2- Hayır

SORU: Son 14 gün içerisinde solunum yolu hastalığı (nezle,grip, zatürre vb.) olan birisi ile temasınız oldu mu?

1- Evet 2- Hayır

SORU: Aşağıdaki semptomlardan hangisi sizde mevcutta bulunmaktadır?

1- Ateşim 38.0 derece altındadır. / Ateşim yok

2- Yüksek ateş (38.0 ile 38.5 arası)

3- Yüksek ateş (38.5 üzerinde)

4- Yeni başlayan öksürük

5- Yeni başlayan nefes darlığı (Normalden hızlı nefes alıp vermek, aldığınız nefesin yetmemesi, rahat çıkılan merdivenleri çıkamamak)

6- Yeni başlayan boğaz ağrısı

7- Yeni başlayan baş ağrısı

8- Yeni başlayan göğüs sıkışması

9- Yeni başlayan burun akıntısı

10- Yeni başlayan vücut ağrıları (kas/eklem ağrısı)

11- Yeni başlayan halsizlik (Son bir hafta)

12- Yeni başlayan ishal, mide bulantınız veya kusma durumunuz var mı?

Corona virüsü belirtileri neler?

Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.

Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.

Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.

Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.

Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.

Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.

Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.

Corona virüsü şüphesi varsa ne yapılmalı?

Şu aşamada hastanın eğer yurt dışı teması mevcut ise ya da yurt dışından gelen herhangi bir kişiyle temas halindeyse yukarıdaki belirtileri gördüğü takdirde SABİM ALO 184 üzerinden bilgi almalı. Buradan yapılacak olan yönlendirmeye göre hastalar en yakın sağlık merkezine ya da yönlendirme yapılan kuruluşa müracaat etmeli.

Corona virüsü aşısı bulundu mu?

Favipiravir” isimli ilacın COVID19’un iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği ifade edene Çin Ankara Büyükelçiliği önlemli bir tavsiyede bulundu. 2014’ten beri Japon eczanelerinde bulunan ilacın etkinliğini Çin Ulusal Biyoteknoloji Merkezi Başkanı Zhang Xinmin salı günü yaptığı toplantıda anlattı.

Aşı çalışmaları tüm dünyada devam ederken ABD ilk testlere kısa süre önce başladı. Yine virüsün sıfır noktası olan Çin’de de pazartesi günü test denemelerinin başlaması için onay geldi. Özellikle Almanya, ABD ve Çin’de çalışmalar devam ederken henüz kanıtlanmış bir aşı bulunmuyor. Testlerin olumlu sonuç vermesi halinde aşılar için üretime geçilecek.







