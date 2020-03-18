Corona virüsü tehdidi tenis takvimini 7 Haziran’a uzattı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) düzenlediği turnuvalar, yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle 7 Haziran’a kadar durduruldu.

18 Mart 2020, Çarşamba 22:15 Son Güncelleme:
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Corona virüsü tehdidi tenis takvimini 7 Haziran’a uzattı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA) düzenlediği turnuvalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 7 Haziran’a kadar durduruldu. Karşılaşmaları 20 Nisan’a kadar askıya alan ATP ile 2 Mayıs’a kadar maç oynanmamasına karar veren WTA tarafından yapılan ortak açıklamada, 7 Haziran’a kadar turnuva düzenlenmeyeceği belirtildi.

Erkekler ve kadınlar dünya sıralamalarının, ikinci bir açıklamaya kadar dondurulduğu da ifade edildi. Bu karara göre, hem kadınlar hem erkeklerin katıldığı Madrid ile Roma’daki turnuvaların yanı sıra Strasbourg ve Rabat’taki kadınlar, Münih, Estoril, Cenevre ve Lyon’daki erkekler turnuvaları da planlanan tarihlerde gerçekleştirilemeyecek.


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