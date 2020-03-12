SON DAKİKA | Corona virüsü spor dünyasını vurmaya devam ediyor

Corona virüsü nedeniyle sporcular karantinaya alınıyor, ligler duruyor, maçlar seyircisiz oynanıyor, organizasyonlar erteleniyor. İşte spor dünyasında corona virüsü nedeniyle yaşananlar...

İşte 12 Mart 2020'de, spor dünyasında corona virüsü nedeniyle saat saat yaşananlar...

01:05 | Juventus, takımın İtalyan stoperi Daniele Rugani'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

04:30 | NBA yönetimi, Utah Jazz'ın Fransız yıldızı Rudy Gobert'in corona virüsü testinin pozitif çıkması sebebiyle ligi durdurdu.

13:25 | EuroLeague, ikinci bir karara kadar tüm maçların ertelendiğini açıkladı.

14:00 | Real Madrid, basketbolcu Trey Thompkins'in corona virüse yakalandığını ve hem futbol hem de basketbol takımının karantinaya alındığını açıkladı.

14:15 | La Liga'da oynanacak tüm maçlar 2 haftalığına ertelendi.

14:50 | Takım arkadaşı Rugani’nin corona virüse yakalanmasının ardından, Cristiano Ronaldo tedbir amaçlı karantinaya alındı.

15:50 | Bir Premier League kulübü, 3 oyuncusunun koronavirüs belirtileri vermesinin ardından tüm takımı karantina altına aldı.

16:10 | Merih Demiral: Corona virüs sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim.

16:30 | UEFA, paydaş ülkelerle birlikte 17 Mart'ta futbolun akıbetine ilişkin toplantı yapacak.

17:15 | Leicester City teknik direktörü Brendan Rodgers, birkaç oyuncusunun koronavirüs belirtileri gösterdiğini ve bu oyuncularının şu anda takımdan uzak tutulduğunu açıkladı.

17:19 | Sampdoria, Manolo Gabbiadini'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıkladı. Genel sağlık durumu iyi olan oyuncu için karantina prosedürleri uygulandı.

17:41 | Hollanda Eredivisie ve Eerste Divisie ligleri Corona Virus nedeniyle askıya alındı.

18.00 | NBA ekibi Utah Jazz'da Rudy Gobert'in ardından takım arkadaşı Donovan Mitchell'in corona virüs testi de pozitif çıktı.

18.10 | Portekiz Futbol Federasyonu, tüm liglerin askıya alındığını açıkladı.