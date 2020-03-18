Corona virüsü spor dünyasını vurdu! İşte ertelenen organizasyonlar
Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs pandemi spor dünyasını da derinden vurdu. Sportif faaliyetler neredeyse durma noktasına geldi. İşte ertelenen ve askıya alınan organizasyonlar...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın her yerini etkileyen Corona virüs, spor dünyasında da büyük etki oluşturdu. Çeşitli branşlarda birçok spor organizasyonu askıya alınırken, kulüpler de karantina uygulaması başlattı. Ayrıca bazı futbolcular, basketbolcular, antrenör ve yöneticilerin virüs testi de pozitif çıktı.
İşte ertelenen ve askıya alınan organizasyonlar...
Futbol
Çin-18 Nisan
ABD-10 Nisan
İngiltere-3 Nisan
Hollanda-3 Nisan
Almanya-2 Nisan
Danimarka-29 Mart
Rusya-28 Mart
İtalya-Belirsiz
İspanya-Belirsiz
Fransa-Belirsiz
Portekiz-Belirsiz
Brezilya-Belirsiz
Meksika-Belirsiz
Güney Kore-Belirsiz
Japonya-Belirsiz
İran-Belirsiz
Romanya-Belirsiz
Gürcistan-Belirsiz
İsviçre-Belirsiz
Macaristan-Belirsiz
Bosna Hersek-Belirsiz
Bulgaristan-Belirsiz
Slovakya-Belirsiz
Ukrayna-Belirsiz
EURO 2020-2021'e ertelendi
UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı-27 Haziran 2020
UEFA Avrupa Ligi final maçı-24 Haziran 2020
Basketbol
NBA-Belirsiz
Euroleague-Belirsiz
EuroCup-Belirsiz
Motor sporları
F1-Belirsiz
MotoGP-Belirsiz
Voleybol
CEV-Ertelendi