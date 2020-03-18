Corona virüsü spor dünyasını vurdu! İşte ertelenen organizasyonlar

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs pandemi spor dünyasını da derinden vurdu. Sportif faaliyetler neredeyse durma noktasına geldi. İşte ertelenen ve askıya alınan organizasyonlar...

18 Mart 2020, Çarşamba 09:06 Son Güncelleme:
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Corona virüsü spor dünyasını vurdu! İşte ertelenen organizasyonlar

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın her yerini etkileyen Corona virüs, spor dünyasında da büyük etki oluşturdu. Çeşitli branşlarda birçok spor organizasyonu askıya alınırken, kulüpler de karantina uygulaması başlattı. Ayrıca bazı futbolcular, basketbolcular, antrenör ve yöneticilerin virüs testi de pozitif çıktı.

İşte ertelenen ve askıya alınan organizasyonlar...

Futbol

Çin-18 Nisan

ABD-10 Nisan

İngiltere-3 Nisan

Hollanda-3 Nisan

Almanya-2 Nisan

Danimarka-29 Mart

Rusya-28 Mart

İtalya-Belirsiz

İspanya-Belirsiz

Fransa-Belirsiz

Portekiz-Belirsiz

Brezilya-Belirsiz

Meksika-Belirsiz

Güney Kore-Belirsiz

Japonya-Belirsiz

İran-Belirsiz

Romanya-Belirsiz

Gürcistan-Belirsiz

İsviçre-Belirsiz

Macaristan-Belirsiz

Bosna Hersek-Belirsiz

Bulgaristan-Belirsiz

Slovakya-Belirsiz

Ukrayna-Belirsiz

EURO 2020-2021'e ertelendi

UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı-27 Haziran 2020

UEFA Avrupa Ligi final maçı-24 Haziran 2020

Basketbol

NBA-Belirsiz

Euroleague-Belirsiz

EuroCup-Belirsiz

Motor sporları

F1-Belirsiz

MotoGP-Belirsiz

Voleybol

CEV-Ertelendi

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