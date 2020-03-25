Corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini gösterirken ihtiyaç sahipleri için başta ünlü futbolcular olmak üzere sporcular ve kulüpler bağış yapmaya başladı. Yardım kampanyaları yapan kulüplerin yanında Robert Lewandowski, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Pep Guardiola, Roger Federer gibi isimler hem maddi hem de sağlık malzemesi yardımlarında bulundu.

-25 MART 2020-

Sergio Ramos

Real Madrid’in kaptanı Sergio Ramos, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için sağlık ekipmanı bağışında bulunduğunu açıkladı. Sergio Ramos yaptığı açıklamada 264 bin 571 maske, 15 bin test ve 1000 koruyucu ekipman bağışladığını duyurdu.

Conor McGregor

İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) ile mücadele için 1 milyon euro değerinde kişisel koruyucu ekipman bağışında bulundu.

Roger Federer

İsviçreli tenisçi Roger Federer, ülkede yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle zor durumda olan ailelere 1 milyon İsviçre frangı (1 milyon dolar) bağış yapacak.

-24 MART 2020-

Lionel Messi

Salgınla savaşmak için bağış yapanlar arasına Lionel Messi de katıldı. Arjaninli yıldız, Barselona kentinde bir hasteneye ve ülkesine toplamda 1 milyon euro bağışladı. Messi'nin bağışı sonrası, Hospital Clinic, Barcelona'nın yıldız ismine Twitter'dan teşekkür etti.









C. Ronaldo&Mendes

Cristiano Ronaldo ve menajeri Jorge Mendes, koronavirüs kapsamında Portekiz'deki ihtiyaç sahibi hastanelere üç yoğun bakım ünitesi satın aldı. Ünitelerin toplam değeri 1 milyon euro. Ronaldo ve Mendes, Lizbon’un Santa Maria hastanesine 20 yatak, vantilatör, kalp monitörü, infüzyon pompası ve şırınga da dahil olmak üzere iki koğuşa tıbbi malzeme de bağışladı. İkili ayrıca Porto'daki Santo Antonio hastanesinde bir koğuş kuracak.





Pep Guardiola

Manchester City'yi çalıştıran İspanyol teknik adam Guardiola, corona virüsü (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında İspanya'da bulunan Angel Soler Daniel Vakfı'na 1 milyon euro bağışta bulundu. Bağışın Katalunya'daki sağlık merkezlerine gerekli medikal ekipman alımı ve doktorlara finansal katkı sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi

-21 MART 2020-

AS Roma

Milli oyuncular Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in de kadrosunda yer aldığı Serie A takımlarından AS Roma’da, futbolcular ve teknik heyet, toplamda 200 bin euro'yu aşan bir günlük maaşlarını koronavirüse yönelik başlatılan kampanya için bağışladı.









Robert Lewandowski

Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski, eşi Anna ile birlikte coronavirus ile mücadele için 1 milyon euro bağış yaptı.





-15 MART 2020-

Rudy Gobert

Fransız basketbolcu Rudy Gobert, NBA ekibi Utah Jazz'ın salonunda yarı zamanlı çalışanlara, Utah, Oklahoma ve ülkesi Fransa'da koronavirüs ile ilgili birimlere toplam 500 bin dolar bağışlayacağını duyurdu.





Juventus & Bonucci

Juventus, Corona virüsü ile mücadele kampanyasına yüklü miktarda bağışta bulundu. Takımın deneyimli ismi Leonardo Bonucci de kampanyaya katılırken, Bonucci oğlu Matteo'nun 2016'dan 2018'e kadar tedavi gördüğü hastaneye 120 bin Euro bağışladı. Juventus kulüp olarak katıldıkları yardım kampanyasına 300 bin Euro bağışladı. Maurizio Sarri kampanyaya 15 bin Euro, Miralem Pjanic ise 10 bin Euro bağışladı.