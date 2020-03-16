Corona virüsü için ilk aşı denemesi yapıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle kentindeki Permanente Washington Araştırma Enstüitüsü'nde görev yapan bilim adamları, Corona virüse karşı geliştirilen aşı için planlanan ilk denemeyi gerçekleştirdiler.

43 yaşındaki gönüllü Jennifer Haller, "Hepimiz kendimizi çaresiz hissediyoruz. Bu benim açımdan bir şey yapabilmem adına muazzam bir fırsat ifadelerini kullanırken bu deneye katılmasının çevresi tarafından da oldukça olumlu karşılandığını söyledi.

3 kişinin sırada olduğu denemelerde, toplam 45 gönüllüye birer ay arayla iki doz aşı uygulanması planlanıyor.

Çalışmayı finanse eden ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nden Dr. Anthony Fauci de, çalışma başarıya ulaşsa dahi, geniş ölçekte kullanılacak bir aşının hazır hale getirilmesinin 12 ila 18 ay sürebileceğini belirtti. Fauci, aşının kamu sağlığı açısından acil öncelik taşıdığını ve rekor bir hızda başlatılan bu yeni çalışmanın da bu hedefi başarma yolunda önemli bir ilk adım olduğunu kaydetti.