Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Coronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye'de tespit edilen 15 bin 679 Covid-19 vakasının 8 bin 852'si İstanbul'dan açıklamasını yapan Fahrettin Koca, güncel tabloyu da açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı; 117 İstanbul, İzmir 18, Kocaeli 8, Ankara 7." ifadelerini kullandı.

Günlük test sayısının 15000'i bulduğunun altını çizen Koca, ''75 merkezimiz var, birkaç gün içerisinde 89'a çıkılacak. Elimizde 1 milyon kit var. Kit sorunundan öte bunun çalışacağı ortamın olması önemli. Merkez sayımızı artırıp bunu çalışabilecek tüm merkezlere izin veriyoruz." dedi ve ekledi; Haftaya 25 bine, 10 gün içerisinde 30 bin teste yükseleceğimizi düşünüyoruz. Hedefimiz saha taraması yapmak, bu yüzden günlük pozitif vaka sayısı artacaktır. Hedefimiz hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını azaltmak."

Corona virüsü en çok kayıp nerede var?

"Bir ilimizde vaka görülmemişti, onda da dün 2 tane vaka görüldü. Tüm illerimizde vaka görüldüğünü artık biliyoruz. İstanbul'daki vaka sayısı 8852, onu 853 vaka ile İzmir, 712 vaka ile Ankara, 584 vaka ile Konya, 410 vaka ile Kocaeli izliyor.

Corona virüsü en çok hangi ilde (şehirde) görüldü?

8.852 | İstanbul

853 | İzmir

712 | Ankara

584 | Konya

410 | Kocaeli

268 | Isparta

207 | Sakarya

197 | Adana

135 | Bursa

112 | Samsun

Corona / Covid-19 (Korona) virüs belirtileri ve çeşitleri nelerdir?

Bu virüs grubuna bağlı virüsler, genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde, hafif ve orta derecede üst solunum yolu hastalığı olan insanları hasta edebilir. Corona / Covid-19 (Korona) virüsü semptomları arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemel baş ağrısı ve bazen de birkaç gün süren ateş sayılabilir. Bağışıklık sistemi zayıf olan ileri yaştakiler ve çok genç olanlar için virüsün pnömoni veya bronşit gibi çok daha ciddi solunum yolu hastalığına neden olabilir. İnsanlarda ölümcül olabilecek seviyede çok az Corona / Covid-19 (Korona) virüsü vardır.Aynı zamanda solunum problemlerine neden olan, MERS virüsü olarak da bilinen Ortadoğu Solunum Sendromu ilk olarak 2012 yılında Orta Doğu’da tespit edilmiştir. Hastalık Kontrol Merkezleri’nin verdiği bilgiye göre semptomları çok daha şiddetli olan MERS ile enfekte olan her 10 hastanın dörtte üçü ölmüştür.

SARS olarak da bilinen Şiddetli Akut Solunum Sendromu, diğer türlerine göre daha ciddi semptomlara neden olabilen diğer bir Corona / Covid-19 (Korona) virüsü türüdür. İlk olarak Güney Çin’deki Guangdong Eyaleti’nde tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre solunum problemlerine neden olmasının yanı sıra ishal, yorgunluk, nefes darlığı, solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliğine neden olabilir. Hastanın yaşına bağlı olarak, SARS ile ölüm oranı vakaların %0-502si arasında değişmekte olup, yaşlılar en riskli ve savunmasız durumda olan hasta grubudur.

Corona / Covid-19 (Korona) virüsten korunma için neler yapılabilir?

Henüz Corona / Covid-19 (Korona) virüs ailesine karşı koruma sağlayacak bir aşı bulunmamaktadır. MERS aşısı için deneme süreci devam etmektedir. Korunmak için basit önlemler oldukça faydalı olacaktır.Dünya Sağlık Örgütü, Enfekte olmuş kişilerle yakın temastan kaçınmanın, El hijyenine dikkat etmenin, sık aralıklarla elleri en az 20 saniye sabun ve su ile yıkamanın; sabun ve su olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmanın; özellikle hasta insanlar veya çevresi ile doğrudan temas ettikten sonra elleri mutlaka yıkamanın, çiftlik veya vahşi hayvanlarla korunmasız temastan kaçınmanın, Enfekte olduysanız eğer, mesafeyi korumanın, öksürürken, hapşırırken tek kullanımlık kağıt mendil ile ağızın ve burnun kapatılmasının; kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılmasının, ellerin yıkanmasının; gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçınmanın,

Enfekte olan kişilerin dokunduğu yüzeylerin dezenfekte edilmesinin, Et, yumurta gibi hayvansal gıdaların iyice pişirilmesinin, Hasta kişilerin mümkünse kalabalık yerlere girmemesinin, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnun kapatılmasının, mümkünse tıbbi maske kullanılmasının önemli olduğunu belirtmiştir.

Corona / Covid-19 (Korona) virüs nasıl bulaşır?

Corona / Covid-19 (Korona) virüsleri hayvanlarla insan temasından yayılabilir. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre MERS’in develer arasında, SARS’ın ise misk kedileri arasında yayıldığını düşünülüyor. Corona / Covid-19 (Korona) virüslerinin insandan insana bulaşması, genellikle sağlıklı bir insanın enfekte bir insanın vücut salgılarıyla temas etmesi sonucu mümkün oluyor. Virüs hasta insanlardan öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan damlacıklarla ve hastaların temas ettiği yüzeylerden göz, ağız, burun mukozası ve el sıkışma ile bulaşabilir. Coronaviruslar (koronavirüs) genel olarak dış ortamda dayanıklılığı olmayan virüslerdir. Ancak bugün için COVID-19’un bulaşıcılık süresi ve dış ortama dayanma süresi net olarak bilinmemektedir.

Corona / Covid-19 (Korona) virüs tedavi yöntemleri nelerdir?

Özel bir tedavi yöntemi yoktur. Çoğu zaman belirtiler kendiliğinden kaybolur. Uzman hekimler teşhis sonrası ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar ile belirtileri hafifletmek için tedavi uygulayabilirler. Yaşam alanlarındaki oda neminin dengelenmesi ve ılık duş ile boğaz ağrısı ve/veya öksürüğün hafiflemesine destek sağlanabilir. Ayrıca bol sıvı tüketmek, dinlenmek ve uyku tedavi için faydalı olacaktır. Belirtiler standart soğuk algınlığı sürecinden daha kötü seyretmeye başlarsa mutlaka uzman hekime danışılması gerekir.