Almanya'da bütün müsabakaları 2 Nisan'a kadar ertelendi. Eintracht Frankfurt 2. takımında forma giyen Türk futbolcu Çağrı Karakuş, Alman futbolunun corona virüsten nasıl etkilendiğini, Bundesliga'da idmanların nasıl yapıldığını açıkladı.

"BUNDESLİGA SEZON SONUNA KADAR ASKIYA ALINIRSA EKONOMİ BÜYÜK DARBE ALIR"

Almanya'da futbolcuların liglerin sezon sonuna kadar askıya alınmasını istediğini söyleyen Çağrı Karakuş, "Burada halkta panik yok sadece ekonomik olarak bir panik havası var. Şirketler kapatıldı. Biz futbolcular olarak maçların ertelenmesinden ziyade liglerin tatil olmasını istiyoruz ancak özellikle Bundesliga'nın tatil edilmesi durumunda ekonomiye büyük zararları olacağı söyleniyor" dedi.

Bundesliga'da antrenmanların tamamen bireysel yapıldığını belirten Karakuş kendi antrenmanları için ise, idmanlar kulüplerin kararına bırakıldı. Bazı kulüpler idman günlerinin sayısını azaltırken bazıları da bireysel antrenmana döndü.

Biz bugüne kadar sadece koşuları kondisyoner eşliğinde toplu bir şekilde yapıyorduk. Hepimiz aynı anda soyunma odasına girmemeye ve duşumuzu evde almaya özen gösteriyorduk. Bugün kulübe bir uyarı geldi ve bizim de idmanlarımız iptal edildi" açıklamasında bulundu.

''ALMANYA'DAKİ TÜRKLER TÜRKİYE'YE GELMEK İSTİYOR"

Kendisinin İsviçre üzerinden Türkiye'ye gelmeye çalıştığını ancak Türkiye'nin uçuşları durdurma kararından sonra gelemedeğini söyleyen Çağrı Karakuş, "Türkiye şu an birçok ülkeden daha iyi yürütüyor bu süreci ve çoğu ülkeden daha güvenli. Bu yüzden buradaki Türkler de Türkiye'ye gelmek istiyorlar" dedi.

Son olarak sezon sonu sözleşmesinin bittiğini belirten Karakuş sözlerine şöyle devam etti, "Türkiye'de bazı takımlardan teklifler aldım. Hatayspor ciddi bir şekilde benle ilgilendi. Amacım kendimi geliştirmek olduğunu söyledi .

ÇAĞRI KARAKUŞ KİMDİR?

1995 Hollanda doğumlu futbolcu futbola 2009 yılında Alanyaspor'da başladı. 2015-2016 sezonunda Malatyaspor ile şampiyonluk yaşadıktan sonra Sinopspor'a transfer oldu. Sinopspor'da yarım dönemde oynandıktan sonra Alman Kulübün de deneme antrenmanlarına çıkan başarılı futbolcu geçtiğimiz şubat ayında Eintrach Frankfurt 2nci takımına transfer oldu.

Karakuş'un bu sezon Frankfurt'ta bu sezon 4 asist 1 de golü bulunuyor

Çağrı Karakuş'un kariyeri

2009-2014 Alanyaspor

2014 - 2015 - 18 yaşında 2 lig İstanbul Büyükçekmece Tepecikspor

2015 - 2017 Evkur Yeni Malatyaspor

2018 - 2019 Sinopspor