Corona virüs Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılmaya devam ediyor. Ülkemizde de ölüm sayısı 30'a yükseldi. Özellikle Avrupa'nın diğer ülkelerinden gelen rakamlar korkutucu boyutta. Dünyayı etkisi altına alan Corona virüs salgınından korunmak mümkün mü? Her gün ekranlarda bir uzman çıkarak hastalığın önemine vurgu yapmaya çalışıyor. İnsanlara evde kalın çağrılarının yanı sıra devletler aldıkları kararlarla bu zorlu günlerde vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyor.

İşte adım adım corona virüse karşı alabileceğini önlemler...

Bireysel temizlik

-Bireysel temizlik corona virüse karşı en büyük silahınız olmalı. Kişilerin kendi temizlikleri en birincil kurallardan biri olmalıdır. Hastalığı ortaya çıkışı ve yayılması ile birlikte zaten ellerin nasıl yıkanılması gerektiği en önemli konulardan biri. Mutlaka günlük duşunuzu almalı ve tırnak temizliğinizi yapmalısınız. Virüsün en çarpıcı noktalarından biri de tırnaklarda yapışması. Tırnaklarınızın uzunluğuna mutlaka dikkat edin. Ailenizin temizliğinden çok kişiler bireysele dikkat ederse zaten bu konuda bir üst kademeye geçilmiş olacak.

Evlerin temizliği

-Bireysel temizliğin ardından evlerimiz artık bizim günün 24 saatini geçirdiğimiz alanlarımız oldu. Özellikle evden çalışma imkanı olanlar için yaşadığımız yerler artık bizim yeni alanlarımız. Öncelikle her gün sık sık havalandırmalıyız. Her oda mutlaka hava almalı ve oksijen ile temizlenmeli. Evde çok yünlü halılar ya da üstünde toz tutan ürünler varsa kaldırılmalı. Evi mutlaka her günde bir toz kaldırmayan süpürge ile temizlemeli, haftada bir de ilaçlı su dökerek köşe bucak temizliği sağlanmalı. Evlerin temizliği için en önemli kural ise bu karantina günlerinde kesinlikle misafir kabul etmeyin. En yakınınız bile olsa djital platfom üzerinden görüntülü konuşmak şu an için en sağlıklısı...

Zorunda olmadıkça dışarı çıkmama

-Virüsün ortaya çıkması ve yayılması sürecinde tüm uzmanların birleştiği ana konu, insanların zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları. Bu konuya lütfen hassasiyet gösterelim. Hastalık hava yoluly ageçmez ama en ufak temas halinde size ya da bir yakınınıza tutunma şansı doğar. Ona bu şansı vermemek adına evde sağlıklı bir gelecek oluşturmak mümkün.

Protein kaynaklı ve sağlıklı besinler tercih edin

-Yemek alışkanlıklarınız da bu hastalık adına en belirleyici nokta. Virüsün en çok bağışıklık sisteminde sorun olan insanlarda meydana geldiğini biliyoruz. Bu da protein kaynaklı sağlıklı yiyecekleri ön plana çıkartıyor. Dışarıdan fast food söylemek yerine evde pişecek her yemek daha sağlıklı olacaktır. Özellikle meyve tüketiminize dikkat edin. Sık sık yemeye çalışın. Vücut direnci ne kadar uzun olursa virüs amacına ulaşamadan sizden kopar gider.

Dışarıda uyulması gereken kurallar

-Evde kal çağrısına kulak vermek ve dinlemek en önemli önceliğimiz. Ancak alışveriş yapmak da insanın gereksinimlerinden biri. İhtiyaçlarınızı karşılamak adına ya da evden çalışma şansınız yoksa mutlaka tüm önlemleri almanız gerekmektedir. Öncelikle bilinen en büyük yanlış maske kullanımı. Eğer hasta değilseniz takmak size hiçbir fayda sağlamayacak aksine o maskeye ihtiyaç duyan kanser hastaları, böbrek yetmezliği olan bağışıklık sistemi zayıf hastaları da engellemiş olacaksınız. Dışarıya çıktığınızda yanınızda olması gerekenler peçete, küçük kolonya ve el dezenfektanı... Kendi el dezenfektanınınızı taşıyın. Nedeni dışarıda herkesin bastığı otomatik olmayanları kullanmak yine risk taşıyor. Dışarıda mecbur olmadıkça herhangi biri ya da madde ile temas etmekten kaçının.

-Mümkünse yanınıza kullan at eldivenlerden alın ve onları her mekan değişikliğinde mutlaka çöpe atın. Tıbbi eldivenleri değiştirme yöntemlerini de internetten mutlaka araştırın. Ben giydim bana bulaşmaz demek yanlış bir kanıdır.

-Eve girişte mutlaka kolonya bulundurun ya da ayakkabılara değimeden önce içeriye girin ve ellerinizi yıkıyın. Çıkışta da kolonya kullanarak temizliğinizi perçinleyebilirsiniz. Giydiğiniz kıyafetleri eve gelir gelmez hemen yıkamaya atmalısınız. Temiz giysileriniz ile evde rahat vakit geçirebilirsiniz.





NOT: Zorunlu olmadıkça evden asla çıkmayın. Uzmanları dinleyin. Ayrıca söylenen yöntemler her ne kadar zahmetli gibi gözükse de unutmayın bu sizler, aileniz ve geleceğiniz için çok önemli.