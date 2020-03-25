Corona virüste oruç tutulur mu? Nihat Hatipoğlu açıkladı

Koronavirüs (Coranavirüs Covid-19) tüm dünyayı sarsmaya devam ediyor. Eğlence hayatından spora, iş hayatından dini ibadetlere kadar hayatın her alanına sekte vuran virüsün, etkisinin ne zaman azalacağı henüz tam olarak kestirilemiyor...

Spor müsabakaları ertelendi, işe gidiş gelişler kısıtlandı ve nihayetinde insanlara toplu ibadetten bile sakınmaları tavsiye edildi.

ORUÇ TUTAN FUTBOLCULAR

Koronavirüse karşı en önemli tedbirlerden biri olarak vücut direncinin güçlü tutulması olarak gösteriliyor. Bunun için de uyku ve beslenme düzenine dikkat edilmesi gerektiği sık sık dile getiriliyor. Spor dünyasından da çok sayıda futbolcu, basketbolcu, voleybolcu Ramazan'da oruç tutuyor.

Peki koronavirüs etkisini yitirmezse önümüzdeki Ramazan ayında insanlar ne yapmalı?

Oruç tutmaktan imtina etmemiler mi veya dini kanaat önderleri Ramazan'da oruş tutulmamasını tavsiye eder mi?

Konuya ilişkin olarak Prof. Nihat Hatipoğlu ile görüştük.

KRONİK HASTALIĞI OLANLAR

Hatipoğlu, insanların oruç konusunda kendi kararlarını kendilerinin vermesi gerektiğinin altını çizdi. Hatipoğlu, "Doktorlar orucun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söylüyor. Dolayısıyla koronavirüse rağmen insanların oruç tutmasında bir mani yok" dedi.

Buna karşın Hatioğlu, "Kronik hastalığı olan, aç kalmasında sakınca bulunan, devamlı ilaç alması gerekenler ve bağışıklığı zayıf olanlar doktorların direktiflerine uymamılar" dedi.

ORUÇ TUTAMAYAN NE YAPSIN?

İnsanların kendilerini dinlemeleri gerektiğini de belirten Hatipoğlu, "Sağlıklı insanlar oruç tutmaya başladıkları zaman, baktıklar ki sıkıntı yaşıyorlar bırakabilirler" diye konuştu.

Oruç tutamayanların ne yapması gerektiği konusundaysa Hatipoğlu şunları söyledi: "Oruç tutamayanlar kazaya bırakibilir. Geri kalan 11 ayın herhangi bir zaman diliminde oruç tutarak tüm yıla yayabilirler. Hiç tutamayacak olanlar da fitre verebilir. Her bir gün başına fitre tutarı henüz açıklanmasa da 25 lira olması gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığı bunu açıklayacaktır. Bu tutar bir insanın günlük yeme içme ihtiyacına tekabül ederek belirleniyor" dedi

İSLAM'DA KARANTİNA VARDIR

Hatipoğlu, İslam dininde toplumu etkileyen büyük çaplı bulaşıcı hastalıklar konusunda tedbir alınmasını salık verdiğini hatırlatarak, "Halife Hz Ömer'in güzel bir misali vardır. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) ölümünden 3-4 yıl sonra Şam'a gider. Halife olarak bir kontrol için gitmiştir. O sırada Şam'da veba salgını vardır. Ve Hz. Ömer, şehre girmeyip geri döner. Bunun üzerine kendisine 'Ey Allah'ın halifesi, sen Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun' diye sorulur. Bunun üzerine Hz. Ömer, 'Ben Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine sığınıyorum' der. Yani bizim tedbirimizi alıp, gerisini Allah'a bırakmamız gerekir. Peygamberimiz de bulaşıcı hastalığın olduğu yere girilmemesini söyleyerek, İslam'da karantina kavramının var olduğuna işaret etmiştir" dedi.

Ramazan ayı ne zaman?

2020 ramazan ayı, 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. 23 Mayıs 2020 tarihinde de sona erecek.

Nihat Hatipoğlu kimdir?

11 Mayıs 1955'te Diyarbakır'da doğan Nihat Hatipoğlu, Diyarbakır, Siirt ve Malatya'da ilkokul eğitimini tamamladı. 1975'te Uşak İmam-Hatip Lisesi'ni ve Uşak Lisesi'ni bitiren Hatipoğlu, 1981 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu.

Aynı bölümde Hadis Ana Bilim dalında Kur'an-ı Kerim'in Anlaşılmasında Hadislerin Rolü isimli tez çalışmasıyla doktor, 2000 yılında da doçent unvanını oldu. 2012 yılında ise profesör oldu.

Halen Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü olan Nihat Hatipoğlu, Emel Hatipoğlu ile evli ve Said Hatipoğlu, Osman Hatipoğlu ve Mustafa Hatipoğlu isimli üç çocuk babası. Hatipoğlu, özellikle Ramazan ayında ATV'de yaptığı programlarla geniş halk kesimince çok tanındı ve sevildi.

(Ajansspor)