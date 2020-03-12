Corona virüste gözler hipodromlarda! At yarışlarında durum ne?

Corona virüsün yayılmasıyla dünyada birçok müsabaka ya seyircisiz oynanıyor ya da erteleniyor. Peki at yarışlarında durum ne?

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı’nın dün akşamki kararıyla başta okulların tatili ve maçların seyircisiz oynanması kararının ardından gözler hipodromlarda binlerce seyirci ile izlenen at yarışlarına çevrildi.

Fanatik’in Türkiye Jokey Kulübü resmi yetkililerinden aldığı bilgiye göre kurum yarından itibaren seyircisiz temaşa kuralını uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Buna göre hipodromlarda Cumhurbaşkanlığı’nın belirlediği süre sınırları içerisinde yarışlar seyirciler olmadan koşulacak.

Hipodromlarda sadece resmi personeller ve koşacak atların birinci derecedeki ilgilileri (sahip, antrenör, seyis ve jokey) yer alacak.

Cem BOŞGELMEZ