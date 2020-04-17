Vücuduna yaptırdığı dövmelerle sosyal medyada adeta fenomen haline gelen doktor Sarah, tüm sağlık çalışanları gibi kendisinin de virüs ile mücadele kapsamında çalıştığını ve genellikle gece vardiyasında olduğunu söyledi.

Sarah, sürekli takipçilerine "Biz size yardım etmek için işte kalıyoruz, Siz de bize yardım etmek için evde kalın" çağrısında bulunuyor.

Fenomen doktor, dünyanın zor zamanlardan geçtiğini, bu günlerde insanlara gülümsemeyi ve kibar olmayı tavsiye etti.

Sarah, bir gülümsemenin bin yarayı iyileştirme gücüne sahip olduğunu söyledi.

Sarah bu zor zamanlarda herkesin üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmesi ve birlerine yardım etmesi halinde virüsün yenileceğini söyledi.

Takipçileri Sarah'ın fotoğraf ve yorumlarına beğeni ve iltifat yağmuruna tuttular.