Corona virüsle savaşan kadın doktorun vücudunu görenler şaşkınlık yaşadı!
Vücudunun büyük bir bölümüne dövme yaptığı için tanınan ve ayrıca sosyal medya fenomeni olan Avustralyalı kadın doktor Sarah Gray, sosyal medya hesabı üzerinde takipçilerine virüs ile ilgili "Birlikte savaşacağız, evde kalın" ricasında bulundu.
Vücuduna yaptırdığı dövmelerle sosyal medyada adeta fenomen haline gelen doktor Sarah, tüm sağlık çalışanları gibi kendisinin de virüs ile mücadele kapsamında çalıştığını ve genellikle gece vardiyasında olduğunu söyledi.
Sarah, sürekli takipçilerine "Biz size yardım etmek için işte kalıyoruz, Siz de bize yardım etmek için evde kalın" çağrısında bulunuyor.
Fenomen doktor, dünyanın zor zamanlardan geçtiğini, bu günlerde insanlara gülümsemeyi ve kibar olmayı tavsiye etti.
Sarah, bir gülümsemenin bin yarayı iyileştirme gücüne sahip olduğunu söyledi.
Sarah bu zor zamanlarda herkesin üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmesi ve birlerine yardım etmesi halinde virüsün yenileceğini söyledi.
Takipçileri Sarah'ın fotoğraf ve yorumlarına beğeni ve iltifat yağmuruna tuttular.