Moralinin yerinde olduğunu söyleyen Matuidi sosyal medya hesabından, “Pozitifim, güçlüyüm ve moralim yerinde, moralim çok iyi. Ben olumluyum, bu testten kolektif olarak daha güçlü çıkacağız. Destek mesajlarınız için teşekkür ederiz. Birlikte kalalım” açıklamasını yaptı.

DHA