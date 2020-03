Boris Johns'on Corona virüse yakalanması, "Boris Johnson kimdir?" sorusunun aranmasına yol açtı.

Boris Johnson Türk mü?

3 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilen, daha sonra ise 24 Temmuz 2019'da Theresa May'in istifasını takiben Birleşik Krallık başbakanı görevini üstlenen Johnson'ın kökeni de Türk topraklarına uzanıyor. Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğludur. Johnson’ın büyük dedesi Ali Kemal Bey ise aslen Çankırılıdır. Hatta bu nedenle Çankırı’da Boris Johnson’ın başbakanlığı sevinçle karşılanmıştır.

Boris Johnson kimdir?

Alexander Boris de Pfeffel Johnson (d. 19 Haziran 1964; Manhattan, New York), Britanyalı muhafazakâr politikacı ve gazeteci. Londra Belediye Başkanı olan Johnson, daha önce Henley milletvekilliği görevinde bulundu. Ayrıca The Spectator dergisinde editör olarak çalıştı.

Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi ve ülkenin önde gelen siyasetçileri arasında yerini aldı.

Dedesi halk tarafından linç edilmişti!

Boris Johnson'ın büyük dedesi Ali Kemal (1867 - 6 Kasım 1922) İkinci Meşrutiyet ve Mütareke döneminde İttihat ve Terakki karşıtı görüşleriyle tanınmıştır.

Damat Ferit Paşa Hükümetlerinde kısa bir süre Maarif ve Dahiliye nazırlığı yaptı, bu esnada Millî Mücadele aleyhine sert tutumlar gösterdi.

Kurtuluş Savaşı'nın zaferinden sonra İstanbul'da tutuklanarak İzmit'te halk tarafından linç edildi. Mustafa Kemal'e ve Millî Mücadele'ye karşı düşmanca tutumu ve ağır hakaretleri nedeniyle pek çok insan tarafından “hain” olarak damgalanmıştır.