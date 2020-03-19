COVID-19 endişesi ile evinde kalanların sayısının artması, oyun başında geçen süreyi ve oyun alışverişlerini artırdı. Oyunfor.com, Şubat ve Mart ayının ilk yarısına dair verilerini paylaşırken, oyun harcamaları %25, ortalama sepet değeri ise %20 artış gösterdi.

Corona virüs sonrasında evde çalışanların ve evden çıkmayanların oyunlara büyük ilgi gösterdiğini gösteren verileri değerlendiren Oyunfor.com Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, “Oyun harcamalarının koronavirüs salgını sonrasında %25 artış gösterdiğini görüyoruz. Daha önce 19.00-24.00 saatleri arasında olan harcama yoğunluğu da gün ortasına kaydı ve harcamalar ağırlık olarak 14.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşti” dedi.

Evde kalan oyuncular mobili bıraktı, PC ve konsola yöneldi

Oyun severlerin Mart ayının ilk 15 gününde yaptığı oyun harcamalarında sepet tutarı ortalaması %20, toplam sipariş oranı ise %30 arttı. PC oyunlarına olan ilginin arttığını belirten Dumanoğlu, “Bilgisayarlar için en büyük dijital oyun platformu olan Steam, 20 milyonluk anlık oyuncuya ulaşarak rekor kırdı. Koronavirüs sonrasında bu hareketlenme Türkiye’de de görüldü. Harcama oranları 2020 boyunca %50 mobil, %35 PC ve %15 oyun konsolu olarak gerçekleşiyordu, ancak salgın sonrasında Mart ayı boyunca PC oranı %55’e yükseldi, mobilin oranı %25’e düşerken, konsol oranı da %20’ye çıktı. Buradan hareketle, evde kalanların mobil yerine PC ve konsol oyunlarıyla vakit geçirdiğini söyleyebiliriz” dedi.

Şubat-Mart en popüler oyunlar

Şubat ve Mart (ilk 15 gün) aylarında en popüler 10 oyun aşağıdaki şekilde sıralanıyor.

1. PUBG

2. League of Legends

3. Fortnite

4. FIFA 2020

5. PES 2020

6. FM 2020

7. CS:GO

8. Escape From Tarkov

9. Overwatch

10. Metin 2