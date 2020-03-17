Corona Virüs Türkiye ve Dünya'da yayılmaya devam ediyor. Son Dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki Corona Virüs vakasının 47'ye çıktığını açıkladı... ABD, Avrupa ve Dünya'da bir çok ülkede neredeyse bütün organizasyonlar ileri tarihe ertelendi ya da askıya alındı. Corona Virüs'e yakalanan futbolcular ve sporcuların sayısı da giderek artıyor. Peki, Corona Virüs'e hangi sporcular yakalandı? Hangi turnuvalar ertelendi? Türkiye'de son durum nedir? Dünya Avrupa'da Corona Virüs ile ilgili neler yapılıyor. İşte Corona Virüs son dakika gelişmeleri! 17 Mart Salı haberleri.

CORONA VİRÜS DAKİKA DAKİKA HABERLERİ

00:00 | 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları, koronavirüs salgını nedeniyle askıya alındı. 14 Mart 2020 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da başlayan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları, IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) tarafından yapılan açıklamayla bugünden itibaren askıya alındı.

00:17 | Arthur Zico, Instagram hesabından Corona virüs testi yaptırdığını ve negatif çıktığını açıkladı.

00:41 | 65 yaşındaki Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un Corona Virus'e yakalandığı açıklandı.

01:30 | Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’ne ait Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri, yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

03:46 | Daniele Rugani'nin Corona Virus sonrası ilk paylaşımı: "Haberleri okudunuz, bu yüzden size seslenmek istedim, durumum iyi. Herkesin kurallara uymasını istiyorum çünkü virüs insan seçmiyor. Bunu kendimiz, çevremizdekiler ve sevdiklerimiz için yapmalıyız."

04:46 | Çin Futbol Federasyonu, Çin Super Ligi'nin 18 Nisan'da başlayacağını açıkladı. Sezon öncesi kampındaki takımlar ülkeye dönmeye başladı ancak oyuncuları 14 günlük karantina bekliyor. Sezon 22 Şubat'ta başlayamamış ve ileri bir tarihe ertelenmişti.

05:26 | Corona Virus'e yakalanan Donovan Mitchell. 'Hala dışarda insanları görüyorum, barlara gidiyorlar, restoranlarda, plajlarda... Ülke olarak diğerlerine yardım edelim ve evde kalalım'

06:05 | UFC takviminde sıradaki 3 etkinlik iptal edildi. 18 Nisan’daki Khabib x Tony maçının yeri değişebilir.

09:28 | Galatasaray'dan kiralık olarak Almeria'ya giden Ozornwafor: "Evde karantinadayım. Şu anda İspanya'da durumlar oldukça zor. Yaşadığım yerde birkaç süpermarkete gittim ama alacak hiçbir şey yoktu. Tüm raflar boştu, her şey satın alınmıştı. Üzüntü verici şeyler yaşanıyor."

10:30 | Formula 1'in resmi lastik tedarikçisi Pirelli, çalışanlarından birinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu. Pirelli'den yapılan açıklamada, sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'sinin ertelenmesinin ardından bir personele yapılan koronovirüs testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

10:35 | Loris Karius: "Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum. Sophia'yı da getireceğim. Burada Almanya'dan daha güvende olur...

10:38 | İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Valencia'da, teknik ekip ve futbolcular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının yüzde 35'e yükseldiği belirtildi.

10:41 | Türkiye Spor Yazarları Derneği Levent tesisleri ile diğer şehirlerdeki şube lokalleri İçişleri Bakanlığının talimatıyla bu sabahtan itibaren geçici bir süre kapatılmıştır.

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Corona Virüse yakalanan futbolcular

- Trabzonspor'un eski futbolcusu Hyun-jun Suk'un corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

- Hannover 96 forması giyen Timo Hüber, futbol dünyasında corona virüsü testi pozitif çıkan ilk futbolcu oldu.

- Michael Frey'in forma giydiği Nürnberg, teknik ekibe ve oyunculara yapılan koronavirüs testleri sonucunda en az bir kişinin testinin pozitif çıktığı açıkladı. Diğer sonuçlar bekleniyor.

- Michael Frey'in forma giydiği Nürnberg, teknik ekibe ve oyunculara yapılan koronavirüs testleri sonucunda en az bir kişinin testinin pozitif çıktığı açıkladı. Diğer sonuçlar bekleniyor.

- Everton, bir futbolcuda koronavirüs semptomları saptanmasının ardından takım ve teknik ekibin karantinaya alındığını açıkladı. Kulübün tesisleri kapatıldı.

- Chelsea: Calum Hodson-Odoi'nin gün içerisinde temas kurduğu tüm ilk takım futbolcuları, antrenörler, ve kulüp çalışanları kişisel olarak izole edilmiş ve teste tabi tutulmuştur. Kulüp tesisleri kapatılmıştır.

- Daniele Rugani; "Benim için endişelenen herkese haber vermek istiyorum, gayet iyiyim. Hastanelerde bu acil durumla mücadele eden tüm doktor ve hemşirelere teşekkür ediyorum. Herkes kurallara uymalı, çünkü bu virüs hiçbir ayrım yapmıyor! Kendimiz ve sevdiklerimiz için bunu yapalım." dedi

- Manchester City'de Benjamin Mendy'nin aile üyelerinde corona virüsü tespit edildiği bu sebeple de Fransız futbolcunun karantinaya alındığı öğrenildi.

- Bournemouth, 40 yaşındaki kalecisi Artur Boruc ve 4 kulüp çalışanında koronavirüs semptomlarına rastlandığını duyurdu.

- Gabbiadini, "Size iyi olduğumu söylemeyi önemsiyorum. Endişe etmeyin iyiyim. Kurallara uyun, evde kalın, her şey çözülecek." ifadelerini kullandı.

-Leicester City menajeri Brendan Rodgers, "Birkaç futbolcumuzda koronavirüs semptomları gözlendi. Bu oyuncularımızı şu anda takımdan uzak tutuyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

-La Liga takımlarından Leganes'te kulübün CEO'su Angel Martín Ortega'nın koronavirüs testi pozitif çıktı ve takımın idmanları durduruldu

-Sampdoria, Gabbiadini'nin ardından 4 futbolcusunun daha corona virüsüne yakalndığını açıkladı.