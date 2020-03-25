Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce ölüme sebebiyet veren Corona Virüs salgınının yayılmasını engellemek için insanların zorunlu durumlar dışında evden çıkmaması isteniyor. Corona Virüs ile mücadele kapsamında “Evde kal” çağrıları yapılırken, çalışma koşulları evde kalmaya izin veren insanlar, çağrılara uyarak evlerinde kalıyorlar. Ancak bu herkes için geçerli değil. Mobil müşteri deneyimi yönetimi şirketi Veloxity, İstanbul’un dolaşım analizini çıkardı. Akıllı telefonunun dolaşım verileri, 17 Mart tarihinde başlanarak 7 gün boyunca takip edildi. Toplanan dolaşım verileri daha sonra şirket tarafından analiz edildi.

'Evde kal' çağrısına en çok hangi semtler katıldı?

Buna göre son 7 günde İstanbul’da “evde kal” çağrısına en çok uyan bölgeler, Kadıköy, Ataşehir, Çamlıca, Fatih, Ataköy, Bakırköy, Florya, Etiler ve Şişli oldu.

Bu son 7 günde göreceli olarak en fazla dolaşanlar ise şu bölgelerdeki kişiler olarak belirlendi: Esenyurt, Bağcılar, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Beykoz.

Veloxity’nin CEO’su Bahadır Kuru, grafikte yer alan karesel alanların, o alanda yaşayan insanları ifade ettiğini söyledi. 150 x 150 metre büyüklüğünde olan karesel alanların en yeşil olanları en fazla evde kalan insanları ifade ederken en kırmızı olan kareler ise en az evde kalabilen insanları ifade ediyor.

8 kat daha fazla dolaşmış görünüyorlar

Kuru, en yeşil alandaki insanların bir haftada 10 ile 25 karesel alanı ziyaret ettiğini, bunun da günlük olarak 1 ile 3 arasında alana denk geldiğini söylüyor. En kırmızı olan karesel alandaki insanlar ise bir haftada 80 ile 130 alana gitmişler. En kırmızı karelerdeki insanlar bu dolaşım verileri ile en yeşil karedeki insanlardan 8 kat daha fazla dolaşmış görünüyorlar.

Veloxity’nin çalışması İstanbul’un bir haftalık dolaşım haritasının yanında toplu taşıma ve harita uygulaması CityMapper’ın verileri, İstanbul’daki toplu taşıma kullanımının düştüğünü gösteriyor. Okulların tatil edilmesinden önde yüzde 93 olan İstanbul’daki toplu taşıma kullanımı, 23 Mart Pazartesi günü yüzde 11 seviyelerine düştü.











