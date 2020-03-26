Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 20 bini aşkın insanın ölümüne sebep olan coronavirüsü salgını, spor dünyasında da etkisini bir anda gösterdi. Birçok spor branşında organizasyonların ve liglerin ertelenmesine neden olan coronavirüs, özellikle yakın temas sporları arasında başlarda yer alan futbol ve basketbolda oyunculara kolaylıkla bulaştı.

Özellikle futbol dünyasında korku salan corona virüsü, başta İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve Türkiye olmak üzere dünyada lig maçlarının ertelenmesine sebep oldu. Süper Lig'de Trabzonspor, Başakşehir ve Galatasaray ilk 3 sırayı alırken, İtalya'da yıllar sonra şampiyonluğa oynayan Lazio, bu kararın ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Premier Lig'de bu sezon inanılmaz bir performans sergileyen ve şampiyonluğa sadece iki galibiyet uzakta bulunan Liverpool'un rekor hayali suya düştü. Normal fikstürde Everton ve Crystal Palace maçları ile 21 Mart 2020 tarihinde şampiyon olup tarihe geçme şansı corona virüs salgını nedeniyle yitirdi. İşte Avrupa'nın önde gelen liglerindeki şampiyonluk ve kümede kalma yarışı.

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