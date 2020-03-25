BLOG: Corona virüs salgınında son dakika haberleri
Dünya genelinde hayatı adeta durma noktasına getiren yeni tip Corona Virüste hayatını kaybedenlerin ve tanı konulanların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Avrupa'da başta İtalya, Fransa ve İspanya'yı esir olan Corona virüs ile ilgili resmi rakamlar, son dakika gelişmeleri ve açıklamalar Fanatik Blog'da...
Corona virüsle ilgili yalanan son dakika gelişmeleri, açıklamalar ve resmi rakamlar Fanatik Blog'da...
25 MART DÜNYADA CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABER VE GELİŞMELERİ...
10.20 | Dünyada Corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bin 900'ü aştı
10.15 | Corona virüs Güney Kore:
Vaka sayısı: 9,137
Hayatını kaybedenler: 126
İyileşenler: 3,730
10.10 | ABD'de Kongre ve Beyaz Saray, 2 trilyon dolarlık Corona virüs yardım paketi konusunda anlaşmaya vardı.
09.30 | Yeni Zelanda'da Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
08.30 | Son açıklanan veriler ile ülkemizdeki toplam vaka 1,872'ye ve toplam vefat 44'e yükseldi.
05.30 | Çin'de 47 yeni Corona virüs vakası açıklandı.
En fazla can kaybının yaşandığı ülke İtalya
En fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bugün 743 kişi artarak 6 bin 820'ye yükselirken, salgının başından itibaren virüs bulaşanların sayısı ise 69 bin 176'ya çıktı. Ülkedeki iyileşenlerin sayısı ise 894 artarak 8 bin 326 oldu..