BLOG: Corona virüs salgınında son dakika haberleri

Corona virüsle ilgili yalanan son dakika gelişmeleri, açıklamalar ve resmi rakamlar Fanatik Blog'da...

25 MART DÜNYADA CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABER VE GELİŞMELERİ...

10.20 | Dünyada Corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 18 bin 900'ü aştı

10.15 | Corona virüs Güney Kore:

Vaka sayısı: 9,137

Hayatını kaybedenler: 126

İyileşenler: 3,730

10.10 | ABD'de Kongre ve Beyaz Saray, 2 trilyon dolarlık Corona virüs yardım paketi konusunda anlaşmaya vardı.

09.30 | Yeni Zelanda'da Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

08.30 | Son açıklanan veriler ile ülkemizdeki toplam vaka 1,872'ye ve toplam vefat 44'e yükseldi.

05.30 | Çin'de 47 yeni Corona virüs vakası açıklandı.

En fazla can kaybının yaşandığı ülke İtalya

En fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bugün 743 kişi artarak 6 bin 820'ye yükselirken, salgının başından itibaren virüs bulaşanların sayısı ise 69 bin 176'ya çıktı. Ülkedeki iyileşenlerin sayısı ise 894 artarak 8 bin 326 oldu..