Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki Uluslararası Ezeiza Havalimanı'na gelen 33 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı yerel saatle 01.10'da Ankara'ya hareket etti.

Uçak havalanmadan önce yolculardan İsmail Tan Sander, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Latin Amerika gezisine Meksika'dan başladığını ancak Arjantin'e geldiğinde salgının patlak vermesi nedeniyle sınırların kapandığını ve arkadaşlarıyla burada kaldıklarını söyledi.

Büyükelçilikle iletişime geçtiğini belirten Sander, "Onların yardımlarıyla 500 kilometre pedalladıktan sonra kendilerinin iki şoförle araç göndermesi ve tüm jandarmaya ve polis teşkilatına bilgi vermesiyle beni alıp havaalanına kadar 26 Nisan'da getirdiler." dedi.

Sander, Büyükelçiliğin kendisine çok yardımcı olduğunu dile getirerek, "26 Nisan'daki uçuş ertelendiği için Buenos Aires'te kaldık. Yaklaşık 40 gündür buradayız arkadaşlarımla. Birçok ülkenin vatandaşı elçiliklerinden hiçbir yardım alamazken, bana iki tane şoförle araç temin eden Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ediyorum, gerçekten ülkemle gurur duydum." şeklinde konuştu.

Yolculardan Gözde Orgun da 46 gündür Türkiye'ye dönmeyi beklediğini vurgulayarak, 15 aydır Türkiye'ye gitmediğini dolayısıyla ailesinin çifte bayram yapacağını söyledi.



