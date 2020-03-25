Corona virüs nerede yok? Corona virüsün vurmadığı tek kıta kaldı!

Yeni tip Corona virüs (Covid-19) krizini yaklaşık 4 bin kişi dünyanın çok uzak bir köşesinden takip ederek, anlamaya çalışıyor. Soğuk havada yaşama şansı daha fazla bulan corona virüsün şu anda tek görülmediği yer Antarktika: Neredeyse tamanı buz ve karla kaplı.

Sürekli kış koşullarının yaşandığı bu kıtada yaklaşık 4 bin insan, Çin'de ortaya çıktıktan sonra 6 kıtaya yayılan virüsün nasıl birşey olduğunu uzaktan takip ediyor.

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan haberde, Antarktika kıtasında araştırma için bulunan İtalyan Alberto Della Rovere, ülkesinde yaşanan felaketi dünyanın bir ucunda endişe ile takip ediyor.

"Şu anda Antarktika dünyanın en güvenli yeri" şeklinde konuşan Rovere, dışarıyla irtibatları olmadığı için corona virüs bulaşma olasılıklarının bulunmadığını belirtiyor.

Rovere, corona virüs bulunmamasına rağmen Antarktika'ya sınırlı sayıda giriş ve çıkış yapanların düzenli doktor kontrolünden geçtiğini de ifade ediyor.

Antarktika'da birçok ülkenin araştırma ekipleri bulunuyor. ABD'nin araştırma ekibinden yer alan Amundsen-Scott da gönderdiği bir fotoğrafın altına, "Bizim için endişelenmeyin" notunu düştü.

Antarktika'da bulunanlar şu anda corona virüs olmadan yaşamlarını sürdürüyor ancak bu onlar için tehlike yok anlamına gelmiyor.

Eğer virüs oraya ulaşırsa karantina merkezleri kurulamadığı ve yeterli tıbbi malzeme olmadığı için yaşamlarını orada güç şartlarda yürütenler daha büyük risk altında olacak.

Şu anda Antarktika kıtasında 28 ülkenin araştırma istasyonları bulunuyor. En büyük istasyon ise ABD'ye ait bulunuyor. Antarktika'nın Ross Ice Shelf bölgesinde bulunan McMurdo İstasyonu'nda bin kişi yaşıyor. Buraya gelenler bir ya da iki dönem kalıyor ve araştırmalara katkıda bulunuyor.

Antarktika'da nüfusun en yoğun olduğu dönem ise Ekim ile Şubat arası. Çünkü bu dönem Antarktika için yaz anlamına geliyor. Yaz aylarında turistik amaçlı gelen insanları sayısı da artıyor.

Kaynak: NTV



