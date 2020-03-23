Dünyayı etkileyen corona virüs salgını ülkemizi de etkiledi ve salgın sebebiyle herkes kendini evinde karantinaya aldı.

Evlerimizde kendimi karantinaya aldığımız şu günlerde ihtiyacınız olacak ve işinize yarayacak android ve ios uygulamalarını sizin için derledik.

İşte o Android ve İOS uygulamaları:

ANDROİD

Houzz: İhtiyacınız olan tüm mobilya ve diğer eşyaları bulmak ve artırılmış gerçeklik kullanarak evinizde ürünleri görmenize yarayan uygulama

Soon: Okumak istediğiniz kitapların listesini, izlemek istediğiniz filmleri, denemek istediğiniz restoranları ve daha fazlasını oluşturmanızı sağlayan bir uygulama

Buffer: kişisel ya da kurumsal, birden çok sosyal medya hesabına sahipseniz, hepsini tek yerden yönetmenize yarayacak uygulama

Duolingo: Birçok dili Ücretsiz olarak öğrenme fırsatı sunan uygulama

Mojo: Instagram'a dikey formattaki hikaye (story) paylaşımlarınız için farklı düzenleme seçenekleri sunan bir uygulama

Snapseed: Fotoğraf düzenleme uygulamaları arasında, kullanıcıyı rahatsız eden reklamlara sahip olmayan, hızlı ve detaylı düzenlemelere imkan tanıyan bir uygulama

Shazam: Çevrenizde duyduğunuz şarkıların kime ait olduklarını bulmaya yarayan uygulama

SoundHound: Mırıldansanız bile müzikleri tanıyan bir uygulama

Remote Mouse: Bilgisayarınızın fare imlecini telefon ekranınızla kontrol etmenize izin veren uygulama

Sticker Maker: Whatsapp için kendi stickerınızı kendiniz yapabileceğiniz uygulama

Canva: Bloglar veya diğer sosyal medya için posterler, kolajlar, el ilanları, kartlar, Instagram yazıları, afişler ve başlıklar oluşturmanın basit ve güçlü bir yolunu sunan uygulama

Edit & Add Text to Photos: Sosyal medya görüntülerini bir üst seviyeye çıkarmak için yararlanabileceğiniz bir uygulama

Cardiotrainer: Evde egzersiz yapmanıza yardımcı olacak mobil fitness uygulaması

WiFi File Transfer: Aynı internet ağına bağlı bulunan bilgisayar ile android cihaz arasında dosya alışverişi yapmanızı sağlayan uygulama

Advanced Task Killer: Arka planda çalışan uygulamaları görebilmenize ve tek tuşla sonlandırabilmenize yarayan uygulama

AppLock: Telefonunuzda istediğiniz uygulamaları kilit altına alabileceğiniz uygulama

MusiXmatch Music Lyrics Player: Cihazınızda bulunan şarkıların sözlerini eş zamanlı olarak takip edebileceğiniz kullanışlı bir arayüze sahip uygulama

Google Goggles: Herhangi bir şeyin fotoğrafını çekip Google'da aratabilmenizi sağlayan uygulama

İOS

Buffer: kişisel ya da kurumsal, birden çok sosyal medya hesabına sahipseniz, hepsini tek yerden yönetmenize yarayacak uygulama

Duolingo: Birçok dili Ücretsiz olarak öğrenme fırsatı sunan uygulama

Mojo: Instagram'a dikey formattaki hikaye (story) paylaşımlarınız için farklı düzenleme seçenekleri sunan bir uygulama

Snapseed: Fotoğraf düzenleme uygulamaları arasında, kullanıcıyı rahatsız eden reklamlara sahip olmayan, hızlı ve detaylı düzenlemelere imkan tanıyan bir uygulama

Lightroom: Fotoğraflarınızdaki renk ve ışık ayarlarını en ideal düzeyde ayarlamanıza olanak tanıyan uygulama

Shazam: Çevrenizde duyduğunuz şarkıların kime ait olduklarını bulmaya yarayan uygulama

Remote Mouse: Bilgisayarınızın fare imlecini telefon ekranınızla kontrol etmenize izin veren uygulama