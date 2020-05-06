6 MAYIS CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ...

09.50 | Brezilya'da son 24 saatte Corona virüs nedeniyle 633 kişi öldü

09.40 | Yeni Zelanda’da bir kişinin daha Corona virüsten hayatını kaybetmesiyle, ülkedeki can kaybı 21’e yükseldi.

09.30 | Kuzey Amerika ülkesi Kanada'da Corona virüssalgınında vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor.

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Dünya genelinde yeni tip Corona virüs (Kovid-19) nedeniyle yaşanan can kaybı 256 bine ulaşırken, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 225 bini geçti.

"Worldometer" sitesine göre, salgının en fazla etkilediği ABD'de virüsün bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 250 bine yaklaşırken, can kaybı 71 bin 225, iyileşen sayısı ise 192 bin 177 oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, salgın nedeniyle yaklaşık 2 aydır ara verdiği seyahatlerin ilkini yapmak üzere Arizona'ya gitti.

ABD Temsilciler Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Eş Başkanları, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'a bir mektup göndererek, Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği tıbbi yardım malzemeleri için teşekkür etti.

İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 315'e, virüs bulaşanların sayısı 213 bin 13'e, iyileşenlerin sayısı da 85 bin 231'e yükseldi.

İngiltere'de Kovid-19 kaynaklık can kaybı 29 bin 427'ye, vaka sayısı ise 194 bin 990'a çıktı. İngiltere, hayatını kaybedenlerin 30 bine yaklaşması sonucu "Avrupa'da en fazla ölümün meydana geldiği ülke" oldu.

Ülkedeki hava yolu şirketi Virgin Atlantic, salgının yol açtığı ekonomik koşullar nedeniyle 3 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.