29 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ...

10.15 | Türkiye'nin, Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan ikinci askeri kargo uçağı, Ankara'dan hareket etti.

09.45 | Maldivler'de yeni tip Corona virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

09.20 | İsrail'de Corona virüs tespit edilen vaka sayısı 15 bin 834'e ulaştı.

09.10 | Dünya genelinde Corona virüsten iyileşenlerin sayısı 1 milyonu geçti.

09.00 | Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Tazmanya eyaletlerinde 3 kişinin daha yeni tip Corona virüsten hayatını kaybetmesiyle ülke genelindeki toplam can kaybı 91 oldu.

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Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 226 bini geçerken, iyileşenlerin sayısı 1 milyona yaklaştı.

"Worldometer" sitesine göre, salgının merkez üssü ABD'deki vaka sayısı 1 milyon 49 bine ulaşırken, can kaybı 60 bin 640, iyileşen sayısı 144 bin 400 oldu.

İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 682'ye, vaka sayısı ise 203 bin 591'e yükselirken, hastalığı atlatan sayısı 71 bin 252 olarak açıklandı.

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin toplam sayısı, huzurevlerindeki can kayıplarının da eklenmesiyle 26 bin 97'ye yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 165 bin 221'e çıktı.